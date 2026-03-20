稻香旗下连锁酒楼点心再破底价！$7起叹马拉糕/流沙包/榴梿糯米糍 全新15款任拣
更新时间：12:42 2026-03-20 HKT
发布时间：12:42 2026-03-20 HKT
发布时间：12:42 2026-03-20 HKT
稻香旗下连锁酒楼「钟厨」及「钟菜馆」，向来以精致粤菜和创意点心俘虏众多食客味蕾。最近，餐厅更为点心爱好者带来了新一轮的生活小惊喜，推出多达15款限定优惠点心，价格由 $7、$8 至 $9 不等。当中包括怀旧糕点、香甜流沙包，以及为榴梿控度身订造的特色甜品，让顾客以超值价钱，品尝到师傅的巧手滋味！
钟厨/钟菜馆全新特价点心 $7/$8/$9限定15款推介
这次的惊喜点心纸，每一款都是厨师团队精心设计的诚意之作。「钟厨」及「钟菜馆」希望透过定期更新菜单，为熟客带来源源不绝的新鲜感。本期的焦点落在三款必试点心上：$7 的「麒麟马拉糕」，口感松软，散发著传统的香甜，让人回味起儿时熟悉的味道；$8 的「黑芝麻流沙包」，热腾腾上桌，轻轻掰开软绵的外皮，浓郁丝滑的黑芝麻馅随即涌出，每一口都是暖心的甜蜜；而最瞩目的，莫过于$9 的「黑刺榴梿冰皮糯米糍」，烟韧的冰皮包裹著顶级的黑刺榴梿果肉，其独有的浓郁香气在口中爆发，绝对是榴梿爱好者的天堂级享受。
钟厨/钟菜馆全新特价点心优惠
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优惠内容： 15款全新限定点心，划一$7 / $8 / $9 发售。
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精选推介：
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$7 麒麟马拉糕
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$8 黑芝麻流沙包
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$9 黑刺榴梿冰皮糯米糍
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条款及细则：
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优惠点心款式会定期转换。
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所有价格以餐厅当日公布为准。
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详情请向各分店职员查询。
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分店地址：
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钟厨
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尖沙咀店: 北京道1号802号舖
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铜锣湾店: 时代广场12楼1201舖
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钟菜馆 (Chung's Cuisine)
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火炭店: 坳背湾街13号钟伟平大楼地下
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湾仔店: 轩尼诗道338号北海中心2楼
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数码港店: 数码港商场 1 楼102 号舖
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赤柱店: 赤柱广场3楼308号舖
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