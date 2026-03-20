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稻香旗下连锁酒楼点心再破底价！$7起叹马拉糕/流沙包/榴梿糯米糍 全新15款任拣

饮食
更新时间：12:42 2026-03-20 HKT
发布时间：12:42 2026-03-20 HKT

稻香旗下连锁酒楼「钟厨」及「钟菜馆」，向来以精致粤菜和创意点心俘虏众多食客味蕾。最近，餐厅更为点心爱好者带来了新一轮的生活小惊喜，推出多达15款限定优惠点心，价格由 $7、$8 至 $9 不等。当中包括怀旧糕点、香甜流沙包，以及为榴梿控度身订造的特色甜品，让顾客以超值价钱，品尝到师傅的巧手滋味！

钟厨/钟菜馆全新特价点心 $7/$8/$9限定15款推介

 

「钟厨」及「钟菜馆」推出新一轮点心优惠。
「钟厨」及「钟菜馆」推出新一轮点心优惠。
多款限定点心低至$7/$8/$9。
多款限定点心低至$7/$8/$9。
最瞩目必属$9 「黑刺榴梿冰皮糯米糍」。
最瞩目必属$9 「黑刺榴梿冰皮糯米糍」。

这次的惊喜点心纸，每一款都是厨师团队精心设计的诚意之作。「钟厨」及「钟菜馆」希望透过定期更新菜单，为熟客带来源源不绝的新鲜感。本期的焦点落在三款必试点心上：$7 的「麒麟马拉糕」，口感松软，散发著传统的香甜，让人回味起儿时熟悉的味道；$8 的「黑芝麻流沙包」，热腾腾上桌，轻轻掰开软绵的外皮，浓郁丝滑的黑芝麻馅随即涌出，每一口都是暖心的甜蜜；而最瞩目的，莫过于$9 的「黑刺榴梿冰皮糯米糍」，烟韧的冰皮包裹著顶级的黑刺榴梿果肉，其独有的浓郁香气在口中爆发，绝对是榴梿爱好者的天堂级享受。

 

钟厨/钟菜馆全新特价点心优惠

  • 优惠内容： 15款全新限定点心，划一$7 / $8 / $9 发售。

  • 精选推介

    • $7 麒麟马拉糕

    • $8 黑芝麻流沙包

    • $9 黑刺榴梿冰皮糯米糍

  • 条款及细则

    • 优惠点心款式会定期转换。

    • 所有价格以餐厅当日公布为准。

    • 详情请向各分店职员查询。

分店地址

  • 钟厨

    • 尖沙咀店: 北京道1号802号舖

    • 铜锣湾店: 时代广场12楼1201舖

  • 钟菜馆 (Chung's Cuisine)

    • 火炭店: 坳背湾街13号钟伟平大楼地下

    • 湾仔店: 轩尼诗道338号北海中心2楼

    • 数码港店: 数码港商场 1 楼102 号舖

    • 赤柱店: 赤柱广场3楼308号舖

 

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