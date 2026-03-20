稻香旗下连锁酒楼点心再破底价！$7起叹马拉糕/流沙包/榴梿糯米糍 全新15款任拣

稻香旗下连锁酒楼「钟厨」及「钟菜馆」，向来以精致粤菜和创意点心俘虏众多食客味蕾。最近，餐厅更为点心爱好者带来了新一轮的生活小惊喜，推出多达15款限定优惠点心，价格由 $7、$8 至 $9 不等。当中包括怀旧糕点、香甜流沙包，以及为榴梿控度身订造的特色甜品，让顾客以超值价钱，品尝到师傅的巧手滋味！

钟厨/钟菜馆全新特价点心 $7/$8/$9限定15款推介

「钟厨」及「钟菜馆」推出新一轮点心优惠。

多款限定点心低至$7/$8/$9。

最瞩目必属$9 「黑刺榴梿冰皮糯米糍」。

这次的惊喜点心纸，每一款都是厨师团队精心设计的诚意之作。「钟厨」及「钟菜馆」希望透过定期更新菜单，为熟客带来源源不绝的新鲜感。本期的焦点落在三款必试点心上：$7 的「麒麟马拉糕」，口感松软，散发著传统的香甜，让人回味起儿时熟悉的味道；$8 的「黑芝麻流沙包」，热腾腾上桌，轻轻掰开软绵的外皮，浓郁丝滑的黑芝麻馅随即涌出，每一口都是暖心的甜蜜；而最瞩目的，莫过于$9 的「黑刺榴梿冰皮糯米糍」，烟韧的冰皮包裹著顶级的黑刺榴梿果肉，其独有的浓郁香气在口中爆发，绝对是榴梿爱好者的天堂级享受。

钟厨/钟菜馆全新特价点心优惠

优惠内容 ： 15款全新限定点心，划一$7 / $8 / $9 发售。

精选推介 ： $7 麒麟马拉糕 $8 黑芝麻流沙包 $9 黑刺榴梿冰皮糯米糍

条款及细则 ： 优惠点心款式会定期转换。 所有价格以餐厅当日公布为准。 详情请向各分店职员查询。



分店地址：