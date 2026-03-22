大家乐$288祈福烧味套餐！预订拜神鸡/烧腩/烧猪即减$10 还神祭祖必备

清明节快到，为配合传统拜山祭祖习俗，大家乐近期特别推出了「祈福套餐」系列，方便市民准备体面的祭品。其中，「祈福鸡+鸿运烧腩」套餐仅售$288，预订更有折扣，诚意十足！

大家乐超值祈福套餐$288 鸡加烧腩好意头

大家乐推出限定「祈福套装」。

对于许多需要准备祭品的家庭来说，烧味是不可或缺的一环。大家乐推出的「祈福套餐」正正满足了这个需求，套餐包括一只完整的「祈福鸡」及一份皮脆肉嫩的「鸿运烧腩」。祈福鸡采用原只鲜鸡制作，肉质嫩滑，鸡味香浓，寓意吉祥如意；而鸿运烧腩则以其金黄酥脆的外皮和肥瘦相间的五花腩肉见称，口感丰富，象征著鸿运当头，两者组合既得体又有好彩头。这款套餐定价为$288，现凡提前预订，即可享立减$10的优惠，折后仅需$278，为消费者提供了一个既方便又实惠的选择。

隆重推介原只烧猪 加$500专人驻场

除了灵活的套餐，如果需要更盛大隆重的祭祀安排，大家乐亦提供「原只烧猪」预订服务。原只烧猪选用优质猪只，以传统方法精心烤制，成品色泽金黄，外皮酥化香脆，猪肉鲜嫩多汁，是各种大型庆典、公司开张或隆重祭祖仪式中的焦点。订购原只烧猪，更可选择升级服务，只需另加$500，即可安排师傅亲临现场驻场2小时协助处理烧猪，并包含免费送货服务，大大减轻了活动筹备者的负担，让整个流程更显气派和专业。

大家乐祈福套餐优惠