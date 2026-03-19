湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……

近年本港饮食业面对经营压力，接连出现结业潮，由连锁品牌到地区小店均不可幸免。与此同时，有餐厅却于逆市爆红，其中一间位于湾仔街头的新开餐厅，晚市时份店外更出现超长排队人龙，食客不惜等候多时亦想入内一尝滋味，引来网民好奇发问：「呢间咩名堂？」原来这是一间最近落户香港的人气过江龙餐厅，难免吸引大批食客慕名前往！

湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民「呢间咩名堂？」

近日湾仔春园街一间餐厅出现逆市奇景，除了晚市时段座无虚席，店外更出现排队人龙，目测约有逾30人正在等候入座。有网民好奇餐厅来头，「呢间咩名堂？啱啱经过见到排劲长龙，仲要系一条唔出名嘅巷仔」。有眼利网友认出这间人龙店，就是近日来港开设首间海外分店的泰国餐厅「ThongSmith」，「泰国好出名嘅船面」、「泰国菜名店」。餐厅的的名字由泰文「Thong（金）」与「Smith（匠人）」组成，代表4位创办人对于打造高品质船面的追求。

人气泰菜海外首店 招牌船面获封「泰国船面天花板」

ThongSmith主打高档豪华船面，更被外界誉为「泰国船面天花板」，其船面灵魂在于浓郁汤底，汤底加入南姜、八角、香茅及腌蒜头等大量天然香料熬制8小时。汤面加入１澳洲和牛片、鹿儿岛黑豚肉及自家制肉丸，配有牛筋、金钱展等，份量十足！金边粉口感烟韧，亦有照顾香港人口味而减辣，现暂时供应3种辣度。

除了招牌汤面，同时供应干捞版本，更能突显面条的挂汁能力与酱汁的浓稠风味。此外，餐厅亦供应泰国经典菜式，包括泰式炒金边粉、生菜包、炸泰北香蕉干。ThongSmith于试业期间，其营业时间为上午11:30至晚上8:30，分成午市与晚市时段。

ThongSmith

地址：湾仔春园街38号Spring Garden地下

电话：2802 0992

营业时间：上午11:30至晚上8:30

文:RY

资料及图片来源:星岛图库、Threads