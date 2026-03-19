Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环高级扒房海鲜早午餐买一送一！人均$317半自助餐 任食生蚝、龙虾、烤肉专区

饮食
更新时间：11:40 2026-03-19 HKT
发布时间：11:40 2026-03-19 HKT

位于中环心脏地带的Porterhouse，以其典雅装潢与高品质的餐饮体验，在美食界享负盛名。这家屡获殊荣的餐厅，不仅是牛排爱好者的天堂，其丰富新鲜的海鲜选择同样令人趋之若鹜。适逢复活节，餐厅推出震撼市场的自助早午餐买一送一优惠，人均仅需$317，便能尽享一场天际海鲜盛宴，绝对是城中热话。

中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝

中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝
中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝

Porterhouse的周末海鲜早午餐向来是口碑之选，而这次复活节自助餐更是诚意满载。海鲜吧上源源不绝供应著来自世界各地的时令海产，当中最新鲜肥美的即开生蚝是绝对的主角，入口带有淡淡的海水咸香，鲜甜滑嫩。此外，肉质饱满的波士顿龙虾、鲜味十足的长脚蟹、爽口弹牙的大虾以及口感独特的翡翠螺等，琳瑯满目，保证让海鲜爱好者大快朵颐。

食肉兽必试！自助任点烤肉＋即煮意大利面

除了令人惊艳的海鲜阵容，场内亦设有多个美食专区，满足不同食客的需求。烤肉专区（Carving Station）提供精心烤制的优质烤牛肉，由厨师现场为您切片，肉香四溢，外层焦脆，内里软嫩多汁。旁边的即煮意大利面区，客人可以自选配料和酱汁，炮制个人专属口味的意粉。另外，香气浓郁的热溶芝士、精选的沙律吧及欧陆冻肉拼盘等，同样是不容错过的美食，让整场盛宴更添姿彩。

中环高空美景，优雅用餐体验

坐落于加州大厦24楼，Porterhouse拥有绝佳的地理位置，食客在品尝佳肴的同时，可以透过偌大的窗户俯瞰中环的繁华景致。餐厅内部装潢时尚雅致，配合其令人印象深刻的酒窖，营造出高端舒适的用餐氛围。无论是家庭聚会还是朋友畅聚，这里都是享受复活节假期的理想场所。

中环Porterhouse海鲜早午餐优惠详情

  • 【买一送一】(按此连结抢购)
    • 优惠价： $634 /2 位 (平均$317/位)
    • 原价： $1,162 /2 位 (已含服务费)
  • 【买二送二】(按此连结抢购)
    • 优惠价： $1,268 /4 位 (平均 $317/位)
    • 原价： $2,324 /4 位 (已含服务费)
  • 预订详情：
    • 优惠预订期： 2026年3月19日 15:00 至 2026年3月22日 23:59
    • 用餐日期： 2026年3月20-21日、27-28日；4月3-6日
    • 用餐时段： 12:00 – 15:00
    • 预订网址： 餐厅资讯：
    • 地址： 中环兰桂坊德己立街30-32号加州大厦24楼
    • 营业时间： 星期一至日 午餐 11:30 - 15:45

延伸阅读：沙田万怡酒店自助餐低至$166.5！任食法国生蚝/南澳谷饲牛 叹龙虾/鳕蟹脚/面包蟹

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
02:13
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
3小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
4小时前
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
13小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
17小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
23小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
20小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
19小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
1小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
15小时前