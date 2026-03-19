中环高级扒房海鲜早午餐买一送一！人均$317半自助餐 任食生蚝、龙虾、烤肉专区

位于中环心脏地带的Porterhouse，以其典雅装潢与高品质的餐饮体验，在美食界享负盛名。这家屡获殊荣的餐厅，不仅是牛排爱好者的天堂，其丰富新鲜的海鲜选择同样令人趋之若鹜。适逢复活节，餐厅推出震撼市场的自助早午餐买一送一优惠，人均仅需$317，便能尽享一场天际海鲜盛宴，绝对是城中热话。

中环Porterhouse海鲜早午餐限时买一送一！无限畅享环球海鲜＋即开生蚝

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Porterhouse的周末海鲜早午餐向来是口碑之选，而这次复活节自助餐更是诚意满载。海鲜吧上源源不绝供应著来自世界各地的时令海产，当中最新鲜肥美的即开生蚝是绝对的主角，入口带有淡淡的海水咸香，鲜甜滑嫩。此外，肉质饱满的波士顿龙虾、鲜味十足的长脚蟹、爽口弹牙的大虾以及口感独特的翡翠螺等，琳瑯满目，保证让海鲜爱好者大快朵颐。

食肉兽必试！自助任点烤肉＋即煮意大利面

除了令人惊艳的海鲜阵容，场内亦设有多个美食专区，满足不同食客的需求。烤肉专区（Carving Station）提供精心烤制的优质烤牛肉，由厨师现场为您切片，肉香四溢，外层焦脆，内里软嫩多汁。旁边的即煮意大利面区，客人可以自选配料和酱汁，炮制个人专属口味的意粉。另外，香气浓郁的热溶芝士、精选的沙律吧及欧陆冻肉拼盘等，同样是不容错过的美食，让整场盛宴更添姿彩。

中环高空美景，优雅用餐体验

坐落于加州大厦24楼，Porterhouse拥有绝佳的地理位置，食客在品尝佳肴的同时，可以透过偌大的窗户俯瞰中环的繁华景致。餐厅内部装潢时尚雅致，配合其令人印象深刻的酒窖，营造出高端舒适的用餐氛围。无论是家庭聚会还是朋友畅聚，这里都是享受复活节假期的理想场所。

中环Porterhouse海鲜早午餐优惠详情

【买一送一】(按此连结抢购) 优惠价： $634 /2 位 (平均$317/位) 原价： $1,162 /2 位 (已含服务费)

【买二送二】(按此连结抢购) 优惠价： $1,268 /4 位 (平均 $317/位) 原价： $2,324 /4 位 (已含服务费)

预订详情： 优惠预订期： 2026年3月19日 15:00 至 2026年3月22日 23:59 用餐日期： 2026年3月20-21日、27-28日；4月3-6日 用餐时段： 12:00 – 15:00 预订网址： 餐厅资讯： 地址： 中环兰桂坊德己立街30-32号加州大厦24楼 营业时间： 星期一至日 午餐 11:30 - 15:45



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