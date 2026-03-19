米芝莲2026｜星级名单揭晓！ 法国菜名店ROBUCHON重开即获二星！中环唐人馆等4餐厅首摘一星

米芝莲2026｜备受全球美食家瞩目的《香港澳门米芝莲指南2026》（MICHELIN Guide Ceremony Hong Kong & Macau 2026）颁奖典礼，于今日（3月19日）假澳门上葡京综合度假村盛大举行。本届盛会标志著米芝莲星级评鉴制度创立100周年的辉煌里程碑，今届共 98 间餐厅获米芝莲星级肯定，当中包括 77 间香港餐厅及 21 间澳门餐厅。当中４间餐厅首获一星殊荣，二星餐厅则迎来 2 间新贵，有传承日本工匠精神的顶级寿司、打破传统框架的新派粤菜，到濠江的正宗意大利风味，及至王者回归的顶级法国菜，充分展现了两地美食文化的深度与活力。

米芝莲2026新上榜一星餐厅：

最新出炉的《香港澳门米芝莲指南2026》名单揭晓！今年共有4间餐厅首次摘下一星，香港及澳门各有两间餐厅上榜，展现了两地餐饮界的非凡实力。从传承日本工匠精神的顶级寿司，到打破传统框架的新派粤菜，再到濠江的正宗意大利风味，现在为您逐一介绍这些新晋星级食府的魅力所在。

1. Sushi Takeshi 鮨たけし：承传星级寿司技艺 (香港)

香港的寿司界迎来一颗耀眼新星，「Sushi Takeshi 鮨たけし」在新一届的米芝莲指南中成功摘下一星。

香港的寿司界迎来一颗耀眼新星，「Sushi Takeshi 鮨たけし」在新一届的米芝莲指南中成功摘下一星。餐厅由同样拥有米芝莲星级背景的主厨Chef Kin-san掌舵，他曾于香港的米芝莲星级餐厅Sushi Wadatsumi及东京的米芝莲星级食府Ginza-Iwa等世界知名餐厅磨练其精湛的工匠技巧，为饕客带来最顶级的厨师发办（Omakase）体验。他上台领奖时是强调要多谢团队，「佢哋付出好大努力，呢个奖系属于佢哋」，并承诺会他们会继续努力。

米芝莲评审特别赞赏其招牌「醋饭」调配手艺。Chef Kin-san以职人级的技巧，特意调制两款风味不同的醋饭，并会根据不同海鲜食材的特性以及季节的变化，精准调整醋饭与食材的比例。这种细腻的处理手法，旨在令每一贯寿司的风味达致完美平衡，充分展现了主厨深厚的功力与对美味的执著。

Sushi Takeshi 鮨たけし

地址：尖沙咀弥敦道118-130号美丽华广场2期The Mira Hong Kong地下B号舖

电话号码：93919392

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2. 唐人馆：「厨长」掌舵的天马行空中菜盛宴

唐人馆」近年由入行超过二十年、被熟客尊称为「厨长」的行政总厨张嘉裕师傅坐镇。张师傅向来以源源不绝的创意闻名，在他的主理下，「唐人馆」的宴席总能为食客带来惊喜，绝不沉闷。

香港另一家米芝莲一星食府，正是由著名美食家林建岳博士与已故传奇名人邓永锵爵士携手创办的粤菜馆「唐人馆」，自2013年于中环心脏地带的标志性建筑置地广场开业以来，一直是备受推崇的餐饮地标。甫踏入餐厅，浓厚的中国艺术气息便迎面而来，从人手绘制及刺绣的墙纸，到陈列的古典线装书籍与当代艺术品，处处彰显不凡品味。餐厅近年由入行超过二十年、被熟客尊称为「厨长」的行政总厨张嘉裕师傅坐镇。张师傅向来以源源不绝的创意闻名，在他的主理下，「唐人馆」的宴席总能为食客带来惊喜，绝不沉闷

他上台领奖时，感慨表示「终于有机会在这场合见到大家」，他特别多谢老板林建岳博士支持外，亦感恩妻子沿路陪伴，同时勉励同业不要放弃追梦「发梦发下发下，就会梦想成真架喇」，不要让这个天马行空的「厨师梦」醒来。

唐人馆

地址：中环皇后大道中15号置地广场中庭4楼411-413号舖

电话号码：2522 2148

3. 御花园：米芝莲评审赞誉的怀旧粤菜与巧手名菜 （澳门）

米芝莲2026一星新上榜餐厅御花园（澳门）

走进这家御花园澳门高级粤菜馆，随即被其不凡气派所震撼。一幅长达三十五米的苏州丝绣贯穿整个用餐区，伴随以雀鸟为题的双面刺绣屏风，营造出古典而华丽的氛围。餐厅的菜单著重传承，致力呈现多款几近失传的传统粤菜，以及极度考验功力的手工菜式。在云云佳肴中，「龙虾汤蛋白蒸原只鲜蟹钳」是米芝莲评审特别点名的招牌菜。厨师团队严选超过两公斤重的菲律宾巨蟹，以精巧的生拆手法保留蟹钳的完整与鲜味。庄嘉辉师傅对于获得米芝莲星级的肯定，表达了诚挚的谢意，并感谢米芝莲给予此份难得的机会。庄嘉辉师傅同时特别向其所属公司澳娱综合致谢，感激公司一直以来给予的鼎力支持，这份支持是他与团队能不断追求卓越的坚实后盾。

御花园

地址：澳门上葡京三楼306号（南门入口）

营业时间：午餐﹕中午12时至下午2时30分；晚餐﹕下午6时30分至晚上10时 中菜／粤菜

电话 (853) 8881 1380

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3. 当奥丰素1890：星级名厨Alfonso Iaccarino亲自主理 （澳门）

餐厅由顶级名厨Alfonso Iaccarino坐镇，他将其家乡最地道的南意风味带来澳门，为本地食客塑造了全新的意式休闲餐饮标竿。

「当奥丰素意式料理」（Don Alfonso 1890）亦迎来新一星荣誉。餐厅致力于为宾客提供一个适合阖家光临的高端休闲用餐环境，让顾客轻松品味精致的意大利美食。餐厅由顶级名厨Alfonso Iaccarino坐镇，他将其家乡最地道的南意风味带来澳门，为本地食客塑造了全新的意式休闲餐饮标竿。在众多菜式中，米芝莲评审特别点名推荐其招牌拿坡里薄饼（Neapolitan pizza），并赞誉其为品尝澳门最正宗拿坡里薄饼的必然之选。为了重现最道地的美味，餐厅坚持只采用从意大利进口的上等食材，并由厨师团队以最精湛的传统烹饪技艺，用心制作每一份薄饼，确保风味纯正。

当奥丰素1890

地址：澳门路氹射击路上葡京综合度假村范思哲酒店3楼307号

电话号码： +853 8881 1390

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米芝莲2026新上榜二星餐厅：

在今年的《米芝莲指南》香港名单中，２间备受瞩目，顶著法国名厨之名的餐厅成功获得二星评级，以其非凡的厨艺与卓越的餐饮体验，成为城中热话。

1. L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON ：王者回归即摘米芝莲二星 （香港）

顶级法国餐厅 L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，于去年9月隆重回归中环置地广场。甫一回归，餐厅便以其无可比拟的实力，强势摘下米芝莲二星荣誉，再度延续世纪名厨Joël Robuchon先生的法式料理艺术传奇。

曾连续十八年载誉、屡获《米芝莲指南》三星最高殊荣的顶级法国餐厅 L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，于去年9月隆重回归中环置地广场。甫一回归，餐厅便以其无可比拟的实力，强势摘下米芝莲二星荣誉，再度延续世纪名厨Joël Robuchon先生的法式料理艺术传奇。

是次回归，餐厅将焦点重新凝聚于品牌历年来最具代表性的传奇菜式，旨在传承Joël Robuchon先生对火候与食材的精准掌握，以及料理中蕴含的「情感」与艺术。在众多菜式中，当数永恒的经典：鱼子酱及新鲜蟹肉配龙虾果冻 (Le Caviar Impérial de Sologne)这道菜是品牌的标志之作。顶级鱼子酱的咸鲜、龙虾果冻的清甜与底层椰菜花忌廉的绵密，三者交织出极为丰富的层次感，口感清新而高雅。

L'Atelier de Joël Robuchon

地址：中环皇后大道中15号置地广场中庭4楼403-410号舖

电话号码：2166 9000

2. Cristal Room by Anne-Sophie Pic：再下一城荣升米芝莲二星 （香港）

Cristal Room by Anne-Sophie Pic再下一城，成功由一星荣耀晋升为米芝莲二星餐厅，印证了其将顶级款待、前卫设计与卓越餐饮完美融合的非凡实力。

由全球摘下最多米芝莲星的传奇女主厨Anne-Sophie Pic，与香港著名餐饮集团Leading Nation Hospitality携手打造的「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」，自2023年11月开业以来便备受瞩目。今年，餐厅再下一城，成功由一星荣耀晋升为米芝莲二星餐厅，印证了其将顶级款待、前卫设计与卓越餐饮完美融合的非凡实力。Anne-Sophie Pic以其与生俱来的敏锐味觉天赋、对味道的完美平衡感，以及大胆而引人注目的食材风味组合而闻名于世。在「Cristal Room」，她与餐厅主厨Marc Mantovani紧密合作，巧妙地为传统法国菜肴注入一丝细腻的亚洲风味，将她充满创意与魄力的烹饪哲学，透过一道道精致菜式呈现给香港的食客。

Cristal Room by Anne-Sophie Pic

地址：中环皇后大道中15号置地广场中庭告罗士打大厦Forty-Five 44楼

电话号码：3501 8580

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三星餐厅完整名单

Amber Caprice 富临饭店 Sushi Shikon 志魂 唐阁 Ta Vie 旅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA （香港） Jade Dragon 誉珑轩（澳门） 天巢法国餐厅（澳门）

二星餐厅完整名单

L'Atelier de Joël Robuchon（新上榜） Cristal Room by Anne-Sophie Pic（晋升） 谭卉（澳门） Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳门） Arbor Bo Innovation 厨魔 风味居（澳门） 丽晶轩 L'Envol 龙景轩 Tate Octavium Italian Restaurant 润 8餐厅（澳门） 天龙轩 永利轩（澳门） 营致会馆 Noi by Paulo Airaudo

一星餐厅完整名单：

当奥丰素1890（澳门）（新上榜） 御花园（澳门）（新上榜） Sushi Takeshi 鮨たけし（新上榜） 唐人馆（置地广场中庭）（新上榜） 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA （澳门） Mono Feuille 嘉麟楼 帝影楼（澳门） Gaddi's 吉地士 六福菜馆 Racines 瑞兆 鮨金悦（澳门） 彤福轩 Yardbird Arcane 珀翠餐厅 夜上海（尖沙咀） 福临门（湾仔） 都爹利会馆 I M Teppanyaki & Wine 铸・铁板烧 鮨吉祥 宫川 Sushi Kissho by Miyakawa Andō Vea Ryota Kappou Modern Chaat Neighborhood Hansik Goo 紫逸轩（澳门） 割烹凛 Aji 雅吉（澳门） Estro Louise 玥龙轩（澳门） Sushi Wadatsumi 逸东轩（佐敦） Épure Beefbar 甘牌烧鹅 长本 TUBER Umberto Bombana 大班楼 浙江轩 Five Foot Road 蜀道（澳门） Belon 御宝轩（尖沙咀） 新同乐 万豪金殿 Godenya New Punjab Club Ami 新荣记 香宫 一乐烧鹅（中环） 何洪记（铜锣湾） 留园雅叙 彭庆记 Tosca di Angelo 富豪 Mizumi 泓（澳门） 丽轩（澳门） 文华厅 家全七福（湾仔） 夏宫 甬府 Whey Mora 摩 Roganic Plaisance by Mauro Colagreco

米芝莲绿星餐厅名单2026

米芝莲自2020年增设「绿星」（Michelin Green Star）奖项，旨在表扬在可持续发展方面具出色表现的餐厅。 这些餐厅致力于采用本地有机食材、减少浪费及降低碳足迹，将环保理念融入卓越美食之中。今年保持５间餐厅上榜，未有新贵能够摘下这颗绿色星星。

这些餐厅致力于采用本地有机食材、减少浪费及降低碳足迹，将环保理念融入卓越美食之中。今年保持５间餐厅上榜，未有新贵能够摘下这颗绿色星星。

绿星餐厅名单：

澳门旅游大学教学餐厅（澳门） Feuille Amber Roganic Mora摩

《港澳米芝莲指南2026》特别奖项

年轻主厨大奖：SOL韩国籍主厨金官柱夺荣誉

《香港澳门米芝莲指南》年轻主厨大奖的得主已经诞生，由SOL餐厅的韩国籍主厨金官柱（Gwanju Kim）荣获此项殊荣。

最新一届《香港澳门米芝莲指南》年轻主厨大奖的得主已经诞生，由SOL餐厅的韩国籍主厨金官柱（Gwanju Kim）荣获此项殊荣。该奖项旨在表扬餐饮界中具备卓越才华与无限潜力的年轻厨师，并鼓励他们追求梦想，为行业培育更多优秀人才。未够十年厨师经验的金官柱，其履历已相当亮丽。他曾于新加坡米芝莲三星级、同时位列世界50大餐厅的Odette，以及在首尔米芝莲一星餐厅L’Amant Secret担任要职。

延伸阅读：中环SOL Restaurant｜年轻星级班底 当代风格诠释韩国食材 番茄佐酱油虾、法式人参鸡配搭用心

米芝莲指南服务大奖：淮扬晓宴叶惠娟以热情获奖

澳门米芝莲二星餐厅「淮扬晓宴」的叶惠娟女士荣获。

本年度的「米芝莲指南服务大奖」由澳门米芝莲二星餐厅「淮扬晓宴」的叶惠娟女士荣获。来自广东韶关、拥有酒店管理专业背景的叶女士，凭借其丰富的服务经验，在举手投足间均展现出无可挑剔的专业素养，致力为每一位食客提供热情而周到的用餐体验。

米芝莲评审赞扬她虽然总是轻声细语，却拥有极其敏锐的观察力，能够精准地洞察并掌握客人的实际需求。她尤其擅长在恰当的时机，根据现场的用餐氛围，向客人推荐最合适的菜式与时令食材，其专业能力与贴心服务，赢得了评审团的一致肯定。

米芝莲指南侍酒师大奖：Caprice Floriane Hureau 尊重传统而不拘一格

评审团对Floriane的评价极高，不仅赞扬她拥有渊博的酒品知识，更欣赏其热情周到、专业敬业的服务态度。

「米芝莲指南侍酒师大奖」由香港米芝莲三星餐厅「Caprice」的Floriane Hureau摘得。来自法国的Floriane在Caprice工作已达三年，早已是餐厅卓越服务团队中不可或缺的核心成员。怀著对亚洲工作的向往，她与同在酒品行业服务的丈夫一同来港，开启了这段精彩的餐饮旅程。

评审团对Floriane的评价极高，不仅赞扬她拥有渊博的酒品知识，更欣赏其热情周到、专业敬业的服务态度。她乐于向客人分享每一款酒品背后的故事，在尊重经典法式传统的同时，却从不拘泥于此。她精心挑选的酒单往往独具特色，充满个人风格，充分展现了她对餐酒搭配的深刻理解。此外，她极强的适应能力，使她总能从容且灵活地满足客人的各种特殊需求，展现了世界级侍酒师的风范。

米芝莲主厨导师大奖：天龙轩行政总厨刘秉雷师傅

首位在《香港澳门米芝莲指南》获得「米芝莲主厨导师大奖」殊荣的是香港丽思卡尔顿酒店中菜厅「天龙轩」的行政总厨刘秉雷师傅。

在最新一届的《香港澳门米芝莲指南》中，大会首次颁发了极具意义的「米芝莲主厨导师大奖」，旨在表扬那些不仅在厨艺上取得卓越成就，其事业与作品更成为后辈模范，并致力于培育人才、为餐饮业界发展作出无私贡献的杰出大厨。

首位在《香港澳门米芝莲指南》获得「米芝莲主厨导师大奖」殊荣的是香港丽思卡尔顿酒店中菜厅「天龙轩」的行政总厨刘秉雷师傅。刘师傅的厨艺生涯始于十四岁，凭著数十年的不懈努力，足迹遍及香港、广州、南非乃至秘鲁，丰富的国际经验让他练就了一身出品极度准绳而稳定的精湛巧手。他始终秉持「每天都不可枉过」的严谨精神，不仅以此自律，更将这份专业态度传授给团队。在他的卓越带领下，「天龙轩」自2013年起首次摘下米芝莲二星，并将此项殊荣成功维持至今，超过十年之久。这次获颁首届「米芝莲主厨导师大奖」，不仅是对刘师傅个人厨艺的再次肯定，更是对他多年来悉心栽培后辈、传承粤菜精髓之贡献的最高赞誉。

甚么是《米芝莲指南》？

《米芝莲指南》是全球极具权威的餐饮评鉴系统，评审员以匿名方式，依据五项全球统一的标准评估餐厅，包括：食材品质、烹饪技巧与味道、菜肴的独特性、性价比，以及餐饮水准的稳定性。 而餐厅的装潢、服务质素、地理位置等并非星级评选的考虑因素。

香港澳门米芝莲指南2026

日期：2026年3月19日（四）

时间：5pm

地点：澳门上葡京综合度假村

资料来源：MICHELIN Guide

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