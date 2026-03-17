大埔连锁酒楼$1点心优惠！1时段供应 烧卖/虾饺/粉果 下午茶灌汤饺$16.8+烧鸭濑$18.8
更新时间：17:00 2026-03-17 HKT
发布时间：17:00 2026-03-17 HKT
发布时间：17:00 2026-03-17 HKT
香港餐饮业竞争激烈，不少酒楼及餐厅不时都会推出优惠吸引顾客。近日，有网民分享位于大埔的京都大酒楼的推广活动，其中以早茶每件$1的点心优惠最吸引，包括有烧卖、鲜虾菜苗饺及粉果等。另设下午茶优惠，虾球伊面及烧鸭濑$18.8等，以及即炒粉面饭每款$48，认为优惠「都几好」，即睇内文优惠详情。
大埔京都大酒楼早茶点心$1/件！下午茶烧鸭濑/虾球伊面$18.8
日前有网民于facebook社交群组「香港酒楼关注组」中分享了京都大酒楼的饮茶优惠单张，并以「都几好丫」为题发文。根据传单内容，这间京都大酒楼位于大埔，逢星期一至星期六的早茶时段，即上午6:30至11:30期间，推出$1精美点心优惠。点心款式天天不同，包括蟹籽烧卖皇、鲜虾菜苗饺、鲜虾炸云吞及水晶虾饺皇，每位食客限叫一件。
午市送郊外油菜/糖水 瑶柱灌汤饺$16.8
除了早茶，午市及下午茶时段亦有惊喜优惠，例如逢星期一至星期五上午11:30至下午1:44期间的午市时段，顾客凡订座即每枱送郊外油菜一份或每位送滋润糖水一碗。多款点心及小菜亦以优惠价发售，包括只需$38的脆皮皇子鸽、每份$16.8的瑶柱灌汤饺，以及$18.8的原只鲜虾肠。
而由下午1:45至4时的下午茶时段，则有汤面及粉面饭优惠。例如上汤虾球伊面及明炉烧鸭濑粉，每碗只需$18.8。此外，更有每日不同款式的$48特价即炒粉面饭，如有时菜排骨炒面、头抽干炒牛河、滑蛋虾仁炒河、咕噜肉炒面等，选择丰富。
京都大酒楼
- 地址︰大埔安慈路4号昌运中心商场1楼2-11及14-33号舖
- 营业时间︰7am-11pm
- 电话︰25150308
资料来源︰香港酒楼关注组
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