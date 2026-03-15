中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬

在餐饮业竞争日益激烈的今天，不少食肆为求突围而出，纷纷推出各种优惠吸引顾客。近日，有网民在社交平台分享于九龙湾MegaBox「唐公馆」以半价享用精致点心的经历，引来大批网民关注及热烈讨论，不少人认为优惠「够抵食」，明言「冇半价不会帮衬」。

MegaBox唐公馆现做点心半价！ 星期六全日适用

有网民于Facebook群组「香港酒楼关注组」发文，推介「唐公馆」于周末指定时段推出的点心半价优惠。据了解，该优惠适用于星期六全日、星期日早市（12:30前离座）及下午茶时段（2时后入座）。餐厅坚持「拒绝预制、新鲜现做」的原则，将传统手艺与创新意念完美结合。点心选择相当别致，除了备受瞩目的金鱼饺外，还有蟹籽梅菜叉烧肠粉、可爱雀鸟造型的凤梨雀仔酥以及小梨子咸水角等等，甚有特色。有职员表示，优惠时段的点心价格约为25至30港元，人均消费约60港元，但优惠不包括小食、炒粉面饭及本身已是特价的菜式，茶位费则为每位15港元。

新鲜现做非预制菜 网民：半价可以帮衬

该网民的分享迅速引起回响，不少人对半价优惠表示认同，有网民直言：「下午茶点心半价就低」、「哩间嘢正价好Q贵！半价可以帮衬」。帖文亦引来食客对餐厅食物质素的讨论，有留言大赞点心精美：「啲点心好似都好精美㖞，尤其是𠮶窝金鱼𠮶个好靓！」，事主亦回应指金鱼饺「仲好好味花旗参汤底」。

此外，有网民十分欣赏餐厅的做法，认为：「依啲食肆就应该要多啲支持帮衬，写明系唔系预制菜，明码实价！」亦有网民将其与其他餐厅比较，指出「唐公馆」的优惠直接，没有附带其他消费条件。

唐公馆

地址：九龙湾宏照道38号企业广场5期MegaBox 13楼5号舖

电话：2116 5240

图片来源：香港酒楼关注组