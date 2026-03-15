Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬

饮食
更新时间：18:02 2026-03-15 HKT
发布时间：18:02 2026-03-15 HKT

在餐饮业竞争日益激烈的今天，不少食肆为求突围而出，纷纷推出各种优惠吸引顾客。近日，有网民在社交平台分享于九龙湾MegaBox「唐公馆」以半价享用精致点心的经历，引来大批网民关注及热烈讨论，不少人认为优惠「够抵食」，明言「冇半价不会帮衬」。

MegaBox唐公馆现做点心半价！ 星期六全日适用

有网民于Facebook群组「香港酒楼关注组」发文，推介「唐公馆」于周末指定时段推出的点心半价优惠。据了解，该优惠适用于星期六全日、星期日早市（12:30前离座）及下午茶时段（2时后入座）。餐厅坚持「拒绝预制、新鲜现做」的原则，将传统手艺与创新意念完美结合。点心选择相当别致，除了备受瞩目的金鱼饺外，还有蟹籽梅菜叉烧肠粉可爱雀鸟造型的凤梨雀仔酥以及小梨子咸水角等等，甚有特色。有职员表示，优惠时段的点心价格约为25至30港元，人均消费约60港元，但优惠不包括小食、炒粉面饭及本身已是特价的菜式，茶位费则为每位15港元。

新鲜现做非预制菜 网民：半价可以帮衬

该网民的分享迅速引起回响，不少人对半价优惠表示认同，有网民直言：「下午茶点心半价就低」、「哩间嘢正价好Q贵！半价可以帮衬」。帖文亦引来食客对餐厅食物质素的讨论，有留言大赞点心精美：「啲点心好似都好精美㖞，尤其是𠮶窝金鱼𠮶个好靓！」，事主亦回应指金鱼饺「仲好好味花旗参汤底」。

此外，有网民十分欣赏餐厅的做法，认为：「依啲食肆就应该要多啲支持帮衬，写明系唔系预制菜，明码实价！」亦有网民将其与其他餐厅比较，指出「唐公馆」的优惠直接，没有附带其他消费条件。

 

唐公馆

  • 地址：九龙湾宏照道38号企业广场5期MegaBox 13楼5号舖

  • 电话：2116 5240

 

图片来源：香港酒楼关注组

 

同场加映：网民力推隐世怀旧酒家！$18起叹鸡包仔/芝蔴球/腊肠卷 设龙凤大礼堂 前身是这一间......

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
警员在单位调查堕楼原因。杨伟亨摄
00:54
荃湾恒丽园2岁男童堕楼亡 客厅没装窗花 父母涉疏忽照顾儿童被捕
突发
5小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
食用安全
8小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 15:43 HKT
深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站
深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站
旅游
7小时前
视帝教授老婆出席学术会议尽展学者风范 博士级履历大起底 11岁已被老公睇中曾入行发展
视帝教授老婆出席学术会议尽展学者风范 博士级履历大起底 11岁已被老公睇中曾入行发展
影视圈
8小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
5小时前
性感女在长沙闹市当众为男子口交，被警员强行带走。Ｘ
长沙性感皮衫女闹市失常 当众为男子口交遭警带走
即时中国
5小时前
徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光
徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光
影视圈
6小时前
天气｜初春「忽冷忽热」 天文台调高预测3.19最高26度 「回南天」杀到湿度达95%
01:23
天气｜初春「忽冷忽热」 天文台调高预测3.19最高26度 「回南天」杀到湿度达95%
社会
5小时前