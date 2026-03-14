佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2

一直以来以亲民价格及货品齐全见称的佳宝食品超级市场，是许多香港家庭的入货首选。最近，佳宝超市宣布于3月15日起，一连5日推出全场8折的限时优惠。特价货品涵盖新鲜食材、粮油杂货及家庭日用品，当中更有不少精选货品以惊喜价发售，绝对是入货补给的好时机。

佳宝超市一连5日优惠！全场8折 米/鸡蛋/粮油杂货/日用品

由3月15日至3月19日，连锁超市佳宝食品超级市场一连五日推出限时优惠，全场货品包括每日新鲜运到的蔬菜水果，还是各式肉类、海鲜等食材，都有8折优惠。而除新鲜食品外，这次8折优惠同样涵盖所有粮油杂货、零食、饮品及日用品，从泰国香米、食油等地道食材，到各式酱料、面食、罐头等，都是每个家庭的必需品。

推介必入手8折货品包括︰

金象牌顶上茉莉香米8公斤︰折后价$89.2/包（原价$111.5/包）

佳乐牌茉莉香米8公斤︰折后价$64/包（原价$79.9/包）

刀唛纯正花生油5.5公升︰折后价$129.6/支（原价$162/支）

刀唛纯正芥花籽油1000毫升 x 3支：折后价$66.4/3支（原价$82.9/3支）

七鲜压榨一级浓香花生油5公升：折后价$95.2/支（原价$119/支）

正大玉米黄鲜鸡蛋15只装：折后价$16/盒（原价$20/盒）

七鲜柔韧纸面巾6包装：折后价$10.4/包（原价$14/包）

七鲜云柔压花有芯卷纸125克x12卷：折后价$18.8/条（原价$25/条）

佳宝全场8折优惠详情

日期：3月15日至3月19日

地点：全线分店（海滨花园分店除外）

条款及细则： 优惠不可与其他折扣同时使用 所有货品及赠品数量有限，售完或送完即止 图片仅供参考，详情以店内公布为准



资料来源︰ 佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket