Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2

饮食
更新时间：18:36 2026-03-14 HKT
发布时间：18:36 2026-03-14 HKT

一直以来以亲民价格及货品齐全见称的佳宝食品超级市场，是许多香港家庭的入货首选。最近，佳宝超市宣布于3月15日起，一连5日推出全场8折的限时优惠。特价货品涵盖新鲜食材、粮油杂货及家庭日用品，当中更有不少精选货品以惊喜价发售，绝对是入货补给的好时机。

佳宝超市一连5日优惠！全场8折 米/鸡蛋/粮油杂货/日用品

由3月15日至3月19日，连锁超市佳宝食品超级市场一连五日推出限时优惠，全场货品包括每日新鲜运到的蔬菜水果，还是各式肉类、海鲜等食材，都有8折优惠。而除新鲜食品外，这次8折优惠同样涵盖所有粮油杂货、零食、饮品及日用品，从泰国香米、食油等地道食材，到各式酱料、面食、罐头等，都是每个家庭的必需品。

推介必入手8折货品包括︰

  • 金象牌顶上茉莉香米8公斤︰折后价$89.2/包（原价$111.5/包）
  • 佳乐牌茉莉香米8公斤︰折后价$64/包（原价$79.9/包）
  • 刀唛纯正花生油5.5公升︰折后价$129.6/支（原价$162/支）
  • 刀唛纯正芥花籽油1000毫升 x 3支：折后价$66.4/3支（原价$82.9/3支）
  • 七鲜压榨一级浓香花生油5公升：折后价$95.2/支（原价$119/支）
  • 正大玉米黄鲜鸡蛋15只装：折后价$16/盒（原价$20/盒）
  • 七鲜柔韧纸面巾6包装：折后价$10.4/包（原价$14/包）
  • 七鲜云柔压花有芯卷纸125克x12卷：折后价$18.8/条（原价$25/条）

佳宝全场8折优惠详情

  • 日期：3月15日至3月19日
  • 地点：全线分店（海滨花园分店除外）
  • 条款及细则：
    • 优惠不可与其他折扣同时使用
    • 所有货品及赠品数量有限，售完或送完即止
    • 图片仅供参考，详情以店内公布为准

资料来源︰佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket

延伸阅读︰7-Eleven限时8折优惠｜7-11便利店买满$100即享！一连3日 粮油/罐头/雪糕/日用品

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
8小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
3小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
8小时前
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
01:54
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
影视圈
3小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心
牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心
饮食
5小时前
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
2026-03-13 19:00 HKT
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
2026-03-13 18:38 HKT
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
社会
2小时前