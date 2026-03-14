牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心

在时代变迁的洪流下，香港的旧式茶楼日渐式微，成为许多人心中的集体回忆。屹立牛池湾村近67年的新龙城茶楼，近日因应政府的重建计划，日前于社交平台上宣布将于4月底正式结业。这间充满老香港情怀、保留「玩雀」文化的铁皮寮屋茶楼终须告别。消息一出，随即引来街坊及网民表示不舍。

牛池湾村寮屋重建在即 67年新龙城茶楼宣布4月离场！

于牛池湾村开业近67年的新龙城茶楼，今日（3月14日）于社交平台上发布结业通知，表示因应政府收回牛池湾村寮屋区重建计划，茶楼晚市将营业至3月31日，而早、午市则维持至4月30日，并感谢各街坊长久以来的支持。茶楼更在结业通告中写道：「想重温旧式茶楼，大家可赶紧时间来品尝」。

结业消息传出后，不少网民及熟客纷纷留言表示惋惜，有人留言「谢谢师父们一直做出好点心」，并附上「喊喊」emoji表达不舍之情。许多食客都随即分享结业消息，希望能赶在结业前重临，再次回味这份独有的传统味道与集体回忆。

村内历史最悠久店舖 罗家英曾推介

这间自1959年起开业的新龙城茶楼，是区内历史最悠久的店舖，亦是香港硕果仅存的铁皮寮屋茶楼。根据茶楼第三代老板勤仔介绍，店内的点心全由点心师傅每日凌晨一时起全人手制作，坚持保留传统风味。食客需亲自到门口的车仔点心区领取点心，而非使用点心纸下单，完美重现旧时茶楼的风貌。

此外，茶楼欢迎雀友「以雀会友」的文化，叹茶时不难见到雀笼高高挂嘅情景，更是其独特的人情味所在。而早年艺人罗家英亦在TVB电视节目《饮茶》中大力推介新龙城，形容其出品的盅头饭及古法糯米包是难得一见的传统滋味，亦有坊间将近失传的旧式点心，如鱼翅饺、鸡丝粉卷等。

资料来源︰ 牛池湾新龙城茶楼、小红书