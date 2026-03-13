旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
香港街头有不少隐世美食店，近日有港女在社交平台上发文，指每晚都看见旺角一间小食店门外大排长龙，遂好奇「真系咁好食？」帖文随即引来网民热议，齐齐力推1物「系最好食，没有之一！」，更有网民笑言：「求下大家唔好再推，唔想变下一个元朗肉饼饭。」，即看下文了解详情！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」
近日，有港女在Threads上发文，指每次途经旺角弼街时，都会看见小食店「旦王」门外大排长龙，有逾10至20人排队，遂好奇问「有冇人话我知系咪真系咁好食？未食过。」「旦王」位于旺角弼街，招牌酸辣粉以麻辣辣香汤底，以及红薯粉的烟韧口感而闻名，辣度适中且酸味十足。顾客可以根据个人喜好添加额外的配料，如牛柏叶、猪大肠等，更被「香港酸辣粉关注组」誉为必食酸辣粉「Top 1」，其辣鱼蛋、生菜鱼肉等小食也有捧场客
网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
帖文一出，随即引起网民热议，不少食客力推酸辣粉，直言「系最好食，没有之一！」、「真系好食，之后食其他地方嘅酸辣粉都冇咁好食，唔识形容点好食法但试完就知系值得排队」、「香港食过好多间酸辣粉，都系弼街旦王最正」、「香港最出色嘅酸辣粉。」甚至有网民笑言：「求下大家唔好再推，唔想变下一个元朗肉饼饭」、「我用一个创新术语：大宝冰室效应。」
旦王
- 地址：旺角弼街72号地舖
- 电话：96062394
图片及资料来源：Threads@casssssiewai
文：Y
