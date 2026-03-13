观塘酒楼「蚀本价」益街坊？茶位$2 优惠点心$4.8 平日及周末1市专享

在百物腾贵的香港，外出用膳的成本日益增加，不少餐厅却反其道而行，推出震撼优惠吸客。近日，有网民发现位于观塘码头振万广场的财爵海鲜荟酒家，早茶茶位只需$2，更有$4.8的限定优惠点心，其余点心也是$8.8起，有珍珠鸡、叉烧包及凤爪排骨饭等，为茶客提供一个经济实惠的饮茶选择。

观塘码头财爵海鲜荟酒家早茶优惠！$2茶位叹$4.8限定点心

有网民日前于facebook群组「香港酒楼关注组」中发文，分享早前于观塘观塘码头振万广场3楼财爵海鲜荟酒楼饮茶的经历。他表示该酒家推出的早市优惠非常吸引，并可从他上载的点心纸及餐牌可见到，当中最瞩目的是，无论平日或周末，只要在早上7:30至11时惠而不费早茶，每位茶客的茶芥只需$2。

除了茶位优惠，酒楼还有其他饮茶优惠，包括「早晨点心优惠价$4.8」，食客惠顾早茶堂食，可在5款点心中任拣一款，只需$4.8。5款点心有冬菰包、黄金流沙包、潮州粉粿、鲜虾菜苗饺及芋头糕，不过优惠有其限制，是每枱限叫一款，每位限叫一粒。

早茶点心低至$8.8 孖宝点心$34.8

另外，财爵海鲜荟亦同步提供「晨光第一线」早茶点心，多款特色点心及醒晨孖宝仅由$8.8起，例如一件瑶柱珍珠鸡$8.8、凤爪排骨饭及咸鱼肉饼饭每款$15.8、皮蛋瘦肉粥及发财蚝豉粥每款$14.8，至于潮州粉粿、牛肉球、三丝炒河粉、叉烧包等，每款则$19.8。早市更有多款孖宝供应，低至$34.8，配搭选择非常多元化。

财爵海鲜荟

地址：观塘荣业街2号振万广场3楼3B&3C舖

电话：2126 7978

营业时间︰8am-3:30pm、5:30pm-11pm

资料来源︰香港酒楼关注组