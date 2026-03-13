一家三口够食!? 连锁酒家晚市优惠！$188叹清蒸蓝瓜子斑配脆皮乳鸽(指定分店专享)

在繁忙的都市生活中，与家人共享一顿丰盛而实惠的晚餐，无疑是一大乐事。荃湾中染大厦的海港酒家，向来以其经典粤菜及舒适的环境，成为区内家庭和朋友聚餐的热门选择。最近，该店特别推出平日晚市限定有鱼有肉「孖宝」优惠，让顾客能以惊喜价$188品尝两道招牌菜式，当中包括鲜美的清蒸蓝瓜子斑和香脆的红烧乳鸽！

荃湾海港酒家限定孖宝 ！原条清蒸蓝瓜子斑 肉质细嫩鲜甜

提到粤菜海鲜，清蒸海上鲜绝对是考验师傅功架的菜式。海港酒家今次优惠的其中一道主角——清蒸蓝瓜子斑，正是高品质海鲜的代表。蓝瓜子斑以其肉质细嫩、鱼味清甜而闻名，几乎没有细骨，尤其适合长者和小孩食用。厨师团队采用传统的清蒸方法，精准掌握火候，仅以简单的豉油、姜丝和葱花提味，完美地突显了鱼肉本身的鲜甜原味，每一口都能感受到来自海洋的细腻滋味。

黄金配搭：红烧脆皮乳鸽 皮脆肉嫩多汁

与鲜嫩的蒸鱼成为绝配的，是另一道经典广东名菜——红烧脆皮乳鸽。海港酒家的红烧乳鸽远近驰名，制作过程一丝不苟。乳鸽经过秘制卤水浸泡入味，再以滚油淋浇至外皮呈现金黄色泽，达至「皮脆、肉嫩、骨香」的最高境界。上桌时热气腾腾，轻轻一撕，香气扑鼻，外皮薄脆如纸，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩多汁，令人回味无穷。一次优惠便能品尝两只，绝对能让您大快朵颐。

海港酒家 (荃湾中染大厦店)晚市孖宝优惠

订座电话: 2615 0326

餐厅地址: 新界荃湾青山公路388号中染大厦7楼701-703号舖

供应时段: 星期一至五，下午5:30后供应。

条款及细则: 优惠只适用于星期一至五晚市堂食。 星期六、日及公众假期将按原价收费。 每枱只限点选一份优惠套餐。 另收茶芥及加一服务费。 优惠不可与其他套餐或手机应用程式优惠同时使用。 菜式供应或因应情况更改或停售，恕不另行通知。 每日供应数量有限，售完即止。



资料来源：海港饮食集团

