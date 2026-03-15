樱花虾猪油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清 关志刚师傅4招秘诀教煮镬气小炒 八一渔八主任厨师｜香港情味

中菜注重镬气与选材，小炒尤其考中菜大厨控制火候的功力。擅长炮制小炒的关志刚师傅（八一渔八主任厨师），今天示范樱花虾猪油渣蒜心小炒王的食谱，利用酥脆的樱花虾丰富口感及增香提鲜，是适合佐酒下饭的镬气小炒。

樱花虾猪油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清

示范菜式：樱花虾猪油渣蒜心小炒王

材料：韭菜花 100克、蒜心 100克、樱花虾 20克、菜脯 10克、虾干 30克、猪油渣 10克、花蚬 200克、盐 5克、糖 5克、绍酒 20毫升、生粉水 适量、红辣椒 少许、葱段 少许、蒜蓉 半茶匙

做法：

花蚬蒸2分钟，去壳及起肉。蒜心刨去表皮，切段。红辣椒切片。 韭菜花切去头尾段，切段。虾干加入清水浸泡半小时，沥干。 樱花虾走油及沥油，分别炸香猪油渣及虾干。 起油镬，分别略炒花蚬肉、菜脯及韭菜花。 蒜心走油后加入滚水中，加入盐、糖调味及略煮，捞起及沥干。起油镬，爆香红辣椒、葱段及蒜蓉。 下韭菜花、蒜心、菜脯、虾干、猪油渣及花蚬肉炒匀。用生粉水埋芡，加绍酒炒匀上碟，洒上樱花虾。

4招秘诀 教煮樱花虾猪油渣蒜心小炒王

将樱花虾走油，可令口感酥脆，为小炒增添香口。 最后才下绍酒能增加镬气及有提香作用。 猪油渣可于部分杂货南货舖买到。 每款食材都须分别炒香及走油，才能封锁香味。

关志刚师傅感言：承传不守旧，创新不忘本

我入厨二十多年。对我而言，烹饪起初是生活所需，后来却成为更深层的追求。我成长于一个以食物传递关怀的家庭，7岁便开始穿梭街市，为家人买菜煮饭，这段早年经历点燃了我对食材与技艺的终生热忱。如今，我担任八一渔八主任厨师，我想将这份好奇与用心注入每道菜肴。

我深切认同，在时代洪流与科技进步面前，作为一名中厨，扎实的基本功与精湛的手艺始终是立足之本。尽管新型设备与预制菜能带来效率，但我始终坚信，唯有通过不懈的尝试、虚心纳谏，并在炉火与食材间不断精进，才能真正掌握烹饪的艺术，为食客呈献触动味蕾的佳肴，这是我个人厨艺生涯的信念基石。

受曾烹制传统围村盛宴的祖父与叔伯影响，我从小视食物为联系人心、传递温暖的桥梁。现今中餐的发展日新月异，融汇了多元文化元素，菜式面貌丰富。作为一名厨师，我时刻警惕自己必须紧跟时代步伐，不仅深入钻研传统烹饪精髓，更主动学习并吸纳新的烹饪理念、食材搭配及技术。我深知，只有不断学习与创新，才能在瞬息万变的餐饮市场中保持竞争力，烹制出既有传承又有新意的作品。特别是在香港这个中西文化交汇之地，中餐既保留了粤菜的经典文化，又孕育出无数创意料理。我视此为挑战亦是机遇，致力于在保留粤菜深厚底蕴的同时，注入现代元素和个人巧思，力求在传统与创新之间取得精妙的平衡，让食客在品味经典的同时，也能感受到中餐的无限可能。我深信，保持粤菜的经典精髓，是我们这一代中厨不可或缺的使命。

我深明现今一位成功的厨师，其能力已远不止于炉火之间。除了精湛的厨艺，更需具备全面的管理能力、市场触觉。我积极培养自身的这些多元能力，力求成为一位不仅能烹调美食，更能理解并应对餐饮行业复杂挑战的现代厨师。我的目标很简单：让客人感到饱足欢喜，并体会到被重视的温度。我将继续以满腔热情，为中餐业的人才培养与传承精神贡献一份力量，确保我们能够与时俱进，不断超越，为食客带来卓越的用餐体验。

1.最难忘的美食？

鱼香茄子焖米粉。关师傅小时候最喜欢去港式茶餐厅吃这款地道美食，当时的做法比现今的讲究。鱼香茄子炮制得镬气十足，焖米粉会预先煎至焦脆，简单的食材却是久违的风味。

2.最具挑战性的食材？

柚皮。关师傅认为，柚皮不但是工序繁复费时的手工菜，还注重每个处理步骤，经过汆水、反复啤水去掉苦涩外，另须用鱼汤耐心煮至入味，才能有入口清香鲜美的效果。

文：EH 图：星岛日报

