樱花虾猪油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清 关志刚师傅4招秘诀教煮镬气小炒 八一渔八主任厨师｜香港情味
发布时间：11:00 2026-03-15 HKT
中菜注重镬气与选材，小炒尤其考中菜大厨控制火候的功力。擅长炮制小炒的关志刚师傅（八一渔八主任厨师），今天示范樱花虾猪油渣蒜心小炒王的食谱，利用酥脆的樱花虾丰富口感及增香提鲜，是适合佐酒下饭的镬气小炒。
樱花虾猪油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清
示范菜式：樱花虾猪油渣蒜心小炒王
- 材料：韭菜花 100克、蒜心 100克、樱花虾 20克、菜脯 10克、虾干 30克、猪油渣 10克、花蚬 200克、盐 5克、糖 5克、绍酒 20毫升、生粉水 适量、红辣椒 少许、葱段 少许、蒜蓉 半茶匙
做法：
- 花蚬蒸2分钟，去壳及起肉。蒜心刨去表皮，切段。红辣椒切片。
- 韭菜花切去头尾段，切段。虾干加入清水浸泡半小时，沥干。
- 樱花虾走油及沥油，分别炸香猪油渣及虾干。
- 起油镬，分别略炒花蚬肉、菜脯及韭菜花。
- 蒜心走油后加入滚水中，加入盐、糖调味及略煮，捞起及沥干。起油镬，爆香红辣椒、葱段及蒜蓉。
- 下韭菜花、蒜心、菜脯、虾干、猪油渣及花蚬肉炒匀。用生粉水埋芡，加绍酒炒匀上碟，洒上樱花虾。
4招秘诀 教煮樱花虾猪油渣蒜心小炒王
- 将樱花虾走油，可令口感酥脆，为小炒增添香口。
- 最后才下绍酒能增加镬气及有提香作用。
- 猪油渣可于部分杂货南货舖买到。
- 每款食材都须分别炒香及走油，才能封锁香味。
关志刚师傅感言：承传不守旧，创新不忘本
我入厨二十多年。对我而言，烹饪起初是生活所需，后来却成为更深层的追求。我成长于一个以食物传递关怀的家庭，7岁便开始穿梭街市，为家人买菜煮饭，这段早年经历点燃了我对食材与技艺的终生热忱。如今，我担任八一渔八主任厨师，我想将这份好奇与用心注入每道菜肴。
我深切认同，在时代洪流与科技进步面前，作为一名中厨，扎实的基本功与精湛的手艺始终是立足之本。尽管新型设备与预制菜能带来效率，但我始终坚信，唯有通过不懈的尝试、虚心纳谏，并在炉火与食材间不断精进，才能真正掌握烹饪的艺术，为食客呈献触动味蕾的佳肴，这是我个人厨艺生涯的信念基石。
受曾烹制传统围村盛宴的祖父与叔伯影响，我从小视食物为联系人心、传递温暖的桥梁。现今中餐的发展日新月异，融汇了多元文化元素，菜式面貌丰富。作为一名厨师，我时刻警惕自己必须紧跟时代步伐，不仅深入钻研传统烹饪精髓，更主动学习并吸纳新的烹饪理念、食材搭配及技术。我深知，只有不断学习与创新，才能在瞬息万变的餐饮市场中保持竞争力，烹制出既有传承又有新意的作品。特别是在香港这个中西文化交汇之地，中餐既保留了粤菜的经典文化，又孕育出无数创意料理。我视此为挑战亦是机遇，致力于在保留粤菜深厚底蕴的同时，注入现代元素和个人巧思，力求在传统与创新之间取得精妙的平衡，让食客在品味经典的同时，也能感受到中餐的无限可能。我深信，保持粤菜的经典精髓，是我们这一代中厨不可或缺的使命。
我深明现今一位成功的厨师，其能力已远不止于炉火之间。除了精湛的厨艺，更需具备全面的管理能力、市场触觉。我积极培养自身的这些多元能力，力求成为一位不仅能烹调美食，更能理解并应对餐饮行业复杂挑战的现代厨师。我的目标很简单：让客人感到饱足欢喜，并体会到被重视的温度。我将继续以满腔热情，为中餐业的人才培养与传承精神贡献一份力量，确保我们能够与时俱进，不断超越，为食客带来卓越的用餐体验。
1.最难忘的美食？
鱼香茄子焖米粉。关师傅小时候最喜欢去港式茶餐厅吃这款地道美食，当时的做法比现今的讲究。鱼香茄子炮制得镬气十足，焖米粉会预先煎至焦脆，简单的食材却是久违的风味。
2.最具挑战性的食材？
柚皮。关师傅认为，柚皮不但是工序繁复费时的手工菜，还注重每个处理步骤，经过汆水、反复啤水去掉苦涩外，另须用鱼汤耐心煮至入味，才能有入口清香鲜美的效果。
文：EH 图：星岛日报
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