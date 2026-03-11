Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叫外卖出前一丁要自制汤底？食客不解「碗水仲要唔热」 前茶记员工解画….

饮食
更新时间：15:26 2026-03-11 HKT
日常叫外卖大多讲求方便，务求餐点送到可以马上开餐。不过，最近有港人叫沙嗲牛肉出前一丁外卖，岂料外卖送达时，他发现餐厅将沙嗲牛肉及即食面放在一个外卖碗内，另一碗则为清水，再附上调味粉及麻油，代表食客需要自行制作汤底，对此感不解，直言「可能我唔识嘢啦」，更表示「碗水仲要唔系热」，有网民笑言做法是为了「证明系真一丁」，也有自称曾在茶餐厅工作网民解释背后原因……

叫外卖出前一丁自制汤底？汤粉+清水分开另上 食客：碗水仲要唔热

香港作家及编剧笔华棋在Threads发文，称日前第一次叫沙嗲牛肉面外卖，而面底为出前一丁。然而当餐点送到时，他发现餐厅将配料及面底装成一碗，另提供一碗清水，再附上调味粉及麻油，代表食客需要将调味粉加入清水中，自行调制汤底，「会俾一碗水同埋啲粉你自己沟，个汤唔系整好，碗水仲要唔系热」，调味粉难以溶于水中，「系咪觉得个外卖员系拓海」，又质疑「如果我唔喺屋企，我应该点食呢兜嘢？」

网民：用力证明真系一丁！前茶记员工解画….

帖文吸引不少网民留言讨论，有人表示以往亦有相同经历，「我屋企楼下𠮶个都系，其实佢系咪想我哋知道佢出前一丁？」、「佢只不过系好用力证明你叫嘅真系一丁无误」，又认为如果要自行调味，倒不如买杯面更方便，「我买碗出前一丁杯面都唔洗$10，不如唔好叫外卖算」；有网民则笑言要突破传统食法，「先饮啖再倒半包粉落口含住比少少时间混合成汤！」、「碗水比你洗手架，然后用手捞匀个味粉同公仔面」。

与此同时，有网民解释这是部分茶餐厅常见做法，「一丁面有部分茶记系咁做，转一丁另外上味粉麻油，系客人口味唔同，有d落半包有d落一包」；有自称曾于茶餐厅工作的网民亦表示，「本身餐厅嘅汤多数落哂味，你喺屋企都唔会用史云生开一丁味粉啦。只会咸到XX，而且唔比粉你又可能惊你judge佢唔系一丁」。

来源：mattchung@Threads

同场加映：茶记粉面「高价」转面底？转伊面加$10 出前一丁要呢个价 港人震惊：个面由美国入口？

