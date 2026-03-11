嘉里酒店自助餐新设长者优惠！65折叹环球海鲜/牛扒/点心  60岁或以上即享!

位于红磡嘉里酒店的大湾咖啡厅，近日特别为银发族推出诚意十足的自助餐优惠，凡年满60岁或以上的长者，即可尊享高达65折的超值折扣，以亲民价钱品尝星级酒店的丰盛佳肴。餐厅环境宽敞，美食选择多元化，从冰镇海鲜到热荤美馔应有尽有，绝对是孝敬长辈、家庭乐聚的首选。

嘉里酒店自助餐增设长者65折优惠！午餐$291.2/位起劲叹刺身/寿司/牛扒

考虑到长者对食物种类的多元需求，大湾咖啡厅的自助餐提供了丰富而均衡的选择。喜欢清淡口味的长者，可以品尝到新鲜直送的刺身，包括肉质肥美的三文鱼、油甘鱼，以及口感丰富的八爪鱼和吞拿鱼，搭配多款寿司卷物，开胃又健康。热荤区更是选择繁多，除了有肉质软腍、方便咀嚼的即切炭烧西冷牛扒外，还有烧春鸡、精致点心及多款中西式热盘，确保能迎合不同长者的口味。此外，餐厅还提供地道的印度咖喱，风味独特，值得一试。

晚餐时段海鲜大升级！

自助餐的海鲜阵容迎来了华丽升级，日式刺身区现在无限量供应被誉为「刺身之王」的蓝鳍吞拿鱼，食客可一次过品尝到油脂最丰腴、入口即化的大拖罗，甘香细腻的中拖罗，以及鱼味浓郁的赤身。同场还有肉质爽弹的阿根廷红虾与清甜的甜虾，绝对是刺身爱好者的天堂。而冰镇海鲜区则继续呈献广受欢迎的龙虾（逢星期五至日供应）、膏香满满的面包蟹、肉质饱满的长脚蟹，让您沉醉于最纯粹的海洋滋味。

为提升宾客的用餐体验，餐厅特别增设了席前服务。每位客人均可尊享由专人送到桌前的丰盛海鲜拼盘，免去排队的烦恼。平日的拼盘已相当丰富，精选包括冻龙虾、鲜甜的冻三点蟹、油润的烟三文鱼配三文鱼籽及酒香扑鼻的花雕醉螺。而星期五至日及公众假期的版本更会华丽升级，呈献极致奢华的冻皇帝蟹脚、肉质结实的冻罗氏虾以及充满异国风情的秘鲁腌渍带子，尽显尊贵。

舒适环境 加送无限畅饮

大湾咖啡厅深明舒适的用餐环境对家庭聚会尤其重要。餐厅座位宽敞，走道畅通，方便长者走动。整体气氛悠闲写意，让一家大小可以在毫无压力的环境下，一边品尝琳琅满目的美食，一边畅谈近况，共聚天伦。长者在享用美食的同时，更可以无限畅饮指定的健康果汁、咖啡及茶，享受一个圆满惬意的用餐体验。

成人票 (8折优惠后) HKD 358.40 + 服务费

长者票 (60岁或以上) (65折优惠后) HKD 291.20 + 服务费

小童票 (4 - 11 岁) (半价后) HKD 224.00 + 服务费

成人票 HKD 590.40 +服务费

长者票 （60岁或以上长者） HKD 479.70 +服务费

小童票 4-11岁小童 HKD 369.00 +服务费

优惠备注:

年满60岁或以上的长者，惠顾自助餐即可享六五折优惠。

此优惠需与至少一位会员成人宾客同行。

享用优惠时，需出示有效的乐悠卡、长者咭或香港身份证。

其他同行家人优惠： 成人宾客： 可享八折优惠；若是新加入的会员或一行13位成人或以上，更可享七五折。 同行小童： 首两名0至3岁的幼童可免费享用自助餐（须有成人陪同）。 4至11岁的小童则可享原价五折优惠。



延伸阅读：长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折