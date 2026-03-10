石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8

扎根石硖尾逾20年的老字号多彩皇宫酒楼，是许多街坊的共同回忆，以传统粤菜及即叫即蒸的手工点心闻名。最近，为回馈街坊，酒楼于3月推出三重惊喜优惠，涵盖午市、下午茶及晚市时段，其中最瞩目的是食客可在晚市以$1超值价，换购鲍汁冬菇扣花胶、烧鹅皇、烧鸡及老虎斑，即睇内文优惠详情！

石硖尾多彩皇宫酒楼3月优惠！晚市$1叹鲍汁冬菇扣花胶

老字号多彩皇宫酒楼由即日起的晚市时段，即每日5:30pm起，推出「$1经典菜式」优惠，多款镇店名菜供选择。食客如5位或以上同行，即可以$1优惠价换购鲍汁冬菇扣花胶，每位一客。菜式选用厚身花胶，口感软腍入味，索满浓郁鲍汁精华，让大家以亲民价钱品尝矜贵美味。

除花胶外，还有其他$1换购选择，涵盖多款烧味及海鲜，4选1菜式包括︰

至尊烧鹅皇： $1/半只（6-9位以上）、$1/全只（10位或以上）；$28/例（2至5位）

$1/半只（6-9位以上）、$1/全只（10位或以上）；$28/例（2至5位） 脆皮烧鸡： $1/全只（5位或以上）；$28/半只（2至4位）

$1/全只（5位或以上）；$28/半只（2至4位） 清蒸金边老虎斑： $1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）

$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位） 鲍汁冬菇扣花胶：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

午市下午茶激抵优惠 $9.9蜜椒鸡翼/$19.8烧鹅濑

除晚市外，午市及下午茶的优惠同样吸引。午市时段，即11:30am至2pm期间，食客可以$9.9的价钱享用一份6只的蜜椒鸡中翼，原价$58。鸡翼以秘制蜜糖及黑椒酱汁炮制，即叫即炸，外皮香脆，肉汁饱满，甜中带微辣，非常惹味。而于下午茶时段，即2pm至4pm，则可以$19.8品尝一碗烧鹅濑粉，原价$52。烧鹅皮脆油香，肉质嫩滑，配上滑溜的濑粉和鲜甜汤底，是下午茶轻食的绝佳选择。

多彩皇宫酒楼优惠

地址：石硖尾南昌街209-219号美彩楼地下

电话：2778 0278

营业时间︰7am-11pm

2大酒楼优惠 海港酒家/福苑集团

1. 海港酒家：$198晚市孖宝套餐 兼享龙趸与烧鸡

海港酒家晚市推出限定「孖宝优惠」，顾客仅需支付$198，便能享用包含「清蒸沙巴龙趸」一整条（约一斤重）与「脆皮烧鸡」半只的套餐。其中，沙巴龙趸为新鲜活鱼，肉质鲜甜嫩滑且鱼骨甚少，以传统清蒸方式烹调，完美保留了鱼肉原有的鲜味与弹牙口感。

2. 福苑集团：$38亲民价 品尝名厨帜哥监制佳肴

福苑集团则特别联同香港著名粤菜大厨帜哥，携手呈献晚市精选优惠。食客可以$38的优惠价，从四款由帜哥亲自监制或提供灵感的经典粤菜中挑选一款，包括「晚炉脆皮烧鹅皇」、「金蒜丝蒸原只生蚝」、「芥菜豆腐咸鱼肉片汤」以及「黄椒酱蒸蝴蝶海斑」。