罗湖口岸买手撕鸡返港惊见「变晒灰色」？！港女质疑人气店卖隔夜货 食品专家方丽影咁解释…

近年不少港人北上消费后，习惯在口岸附近购买烧味、卤味等熟食作「手信」带回香港。不过，近日有市民在罗湖口岸一间手撕鸡专门店购买外卖后，回家后竟发现手撕鸡鸡肉变灰色，怀疑买到变质的「隔夜货」，于网上引起热烈讨论，即睇内文详情！

港女罗湖口岸人气手撕鸡店买外卖！回港惊见鸡肉「变晒灰色」

日前有网民在facebook的「深圳大陆吃喝玩乐交流」群组中分享一次不愉快的购物经历，这位网民于上星期二（3月3日）下午约2时30分，于罗湖口岸一间名为手撕鸡专门店购买了一份手撕鸡外卖，并随即回港。怎料当她返港回家后打开外卖，惊见鸡肉「有啲已变灰色了」，与正常鸡肉颜色有明显分别。

事主对这碟外卖手撕鸡感到疑惑，并在帖文中质疑：「咁冻天都咁快变味了！琴日的？」，怀疑店家出售的是不新鲜的隔夜鸡。而从事主上传的图片可见，盒内的确有几块鸡肉颜色呈灰褐色，与其他正常的鸡肉有点不同。

网民直指「好核突」 建议付款前︰打开个盖望望先

帖文迅速于网上引起广泛关注，网民反应热烈，有网民直指鸡肉「好核突」及「一睇我以为系腊鸭」。有不少留言都质疑商户的经营操守，「为咗赚你钱，咩都做得出」，认为于「罗湖关口附近买嘢，从来都不是好的选择」。

另外亦有网民分享类似经验，「罗湖买返嚟啲鸡，返到屋企只系一个钟左右嘅路程，唔系臭就系馊」，因此提醒大家，购买手撕鸡这类预先制作的食品风险较高，「除非你睇住佢现场做」，并建议「应该买完整嘅，睇到边只叫佢斩边只」，以及在付款前「打开个盖望望先」，确保食物新鲜。

中菜大厨解释 1原因引致鸡肉变灰

针对「手撕鸡变灰色」的疑问，《星岛头条》向中菜大厨及食品科学专家查询过，其中资深粤菜师傅吴永皓与蓉玥集团行政总厨李文金师傅均认为，鸡肉变灰的主要原因，很可能与腌制过程有关。他们解释，当腌料中的药材或香料长时间浸泡鸡肉，其颜色便有机会渗透到肉质纤维中，导致鸡肉呈现灰色。

吴师傅亦补充，若使用的是雪藏鸡或隔夜鸡，其肉色在购买时通常就已经偏灰，不会因放久了才变色。李师傅则提醒消费者，在选购时应多加留意，可以先闻一下鸡肉是否有异味或酸味，若有任何疑虑，便不应购买，以策安全。

食品科学专家方丽影︰变灰不一定是变坏

而食品创新科技中心项目总监方丽影博士，则从「科学角度」解构鸡肉变色的原因。她表示其实这是一种正常的自然现象，「鸡肉的色泽主要来自于肌红蛋白，肌红蛋白加热后会由粉红转为白色。而当肉烹煮及与空气接触后，便会产生氧化作用，从原本的粉白转为灰褐色。过程中亦会受温度、光照及空气暴露时间等因素影响。」

她续指，所以鸡肉颜色变灰不是必定代表腐坏。判断是否可以安全食用的关键，在于其气味与质感。若鸡肉仅颜色变灰，但没有发出异味，表面亦无黏滑感，通常仍可安心食用。反之，若伴随异味或黏液，则可能是微生物滋生的迹象，建议避免进食，以防食物中毒风险。

资料来源︰深圳大陆吃喝玩乐交流 (By Runhotel)