会所Cafe台式便当盛惠$80？食客好奇「合理吗？」 网民错重点：像极了COVID隔离的酒店餐

香港百物腾贵，加上物价高企，外出用膳的费用显著上升。近日，有港男在社交平台发文，指早前到住所的会所餐厅用膳，点了一客台式便当，连餐汤及一杯热饮，总共盛惠$80，遂好奇向网民查询价格「合理吗？」帖文引起网民热议，有网民笑言便当外观「像极了COVID隔离的酒店餐」，认为售价太高；但也有网民持反对意见，认为价格合理，「会所饮食一向贵过出面。」即看下文了解详情。

会所Cafe台式便当盛惠$80？食客好奇「合理吗？」

早前有网民在屋苑会所的咖啡厅用膳，点了一份要价$65的台湾肠卤肉饭便当，加上$8的餐汤及$7的热朱古力，总消费为$80。他随后在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发帖，询问此价格是否合理，「大家觉得$80合理吗？」。根据上传的照片可见，该份台式便当以铁盘分四格盛载，包括西兰花、4条迷你台湾肠配生菜、卤肉及酱汁，以及白饭。

网民：像极了COVID隔离的酒店餐

帖文引起网民热议，有网民批评价格偏高，「似用$80食监趸饭」、「营养上唔够，肠仔系加工食品，卤肉啲汁高钠，唔值$65」、「仲衰过2餸饭」、「自己煮好过啦」；同时有网民反驳，认为会所餐厅的定价一向偏高，「如果好食嘅话，$80又唔贵」、「会所饮食一向贵过出面」、「屋苑会所算好扺食，因为方便住客」、「唔算贵㖞，外面餐厅一个就咁台湾香肠饭淋少肉燥，唔包饮品都要82蚊㖞。」

也有不少网民错重点，认为便当外观宛如「隔离餐」、「医院餐」，笑称「这个像极了COVID隔离时的酒店餐」、「令我想起回香港在酒店隔离的日子」、「医院餐应该多啲菜」、「好明显争紧个橙。」

图片及资料来源：Facebook@香港茶餐厅及美食关注组

文：Y



