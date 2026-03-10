平过连锁快餐店！IKEA宜家铜锣湾店推$9.9起早餐！叹港式点心+沙嗲牛面+免费添饮咖啡

瑞典家居品牌IKEA宜家家居向来以价廉物美的美食深受港人欢迎，其餐厅美食更是不少人的「扫货」后必到之处。为满足上班族与街坊的早餐需求，IKEA铜锣湾分店美食站由即日起，于每日早上8时至11时，推出一系列惊喜价港式及西式早餐，最平只需$9.9即可享用热腾腾的港式点心，另设沙嗲牛肉面、叉烧汤意粉等饱肚之选，套餐价更可配上无限添饮咖啡、茶或汽水，定价可谓比不少连锁快餐店、便利店抵食！

IKEA宜家铜锣湾店$9.9起叹点心 早餐超值轻食

若想来点轻巧的选择，美食站同样预备了多款地道港式点心。无论是弹牙的「咖喱鱼蛋」、啖啖肉的「鱼蓉烧卖」，还是嫩滑的「蒸肠粉」，单点一律仅售$9.9。若想更添满足，只需$16.9起即可升级为套餐，包含一杯无限添饮的饮品。您更可选择双拼款式，一次过品尝两款心仪点心，价钱亦只由$13.9起，绝对是快速、方便又实惠的早餐首选。

港式粉面仅$29.9！沙嗲牛面、叉烧汤意连免费添饮咖啡、茶

想以一碗暖胃的粉面开启一天？IKEA铜锣湾分店独家推出多款经典港式早餐，当中包括浓郁惹味的「沙嗲牛肉面」，嫩滑牛肉配上香浓沙嗲汤底，是不少香港人的至爱。此外，亦有清淡健康的「雪菜鸡丝米粉」和港式茶餐厅风味的「叉烧汤意粉」，每款均配上可免费添饮的咖啡或茶，以$29.9的亲民价格，为您的早晨带来一份窝心的温暖。

新鲜出炉Pastry！$16.9牛角酥、芝士酥连饮品

除了港式选择，IKEA亦提供多款新鲜烘焙的西式酥点，满足喜欢欧陆风味的顾客。重点推介包括咸香松化的「芝士菠菜酥」、惹味的「番茄橄榄酥」与「韭葱芝士酥」。此外，还有甜而不腻的「朱古力榛子松饼」、经典「牛角酥」及「苹果贝壳酥」等，单点由$9.9起。配上一杯香浓咖啡，享受一个悠闲的欧陆式早晨，套餐价亦只是$16.9起，性价比极高。

IKEA宜家家居铜锣湾分店早餐优惠

地址： 铜锣湾告士打道310号柏宁酒店地库

供应时间：8am-11am

