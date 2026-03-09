Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烧春鸡名店分店疑6位数招顶手？去年大规模扩张连开7分店 官方澄清：找更好位置发展

饮食
更新时间：16:15 2026-03-09 HKT
发布时间：16:15 2026-03-09 HKT

近年香港饮食业备受考验，不少食肆不敌结业潮，部份更是开业数十年，甚至半世纪的老字号餐厅。不过，同时有餐厅选择于逆市扩张，经营逾30年、以烧春鸡闻名的「蔷红特色茶餐厅」于去年积极扩张，接连于各区开设分店，至今年2月更连开两店。惟餐厅于红磡的首间分店近日被发现张贴顶让消息，顶手费需6位数及月租$5万，引来网民归纳3大因素导致顶让。不过，随后餐厅于官方社交平台发文澄清，红磡店顶让广告仅为舖位，非品牌顶让，租约期满后将寻更好位置发展。

烧春鸡名店分店疑6位数招顶手？去年大规模扩张连开7分店

虽然本港饮食业出现一波结业潮，不过也有餐厅选择于这个时候逆市扩张。经营逾30年、以烧春鸡打响名堂的「蔷红」于去年积极扩张，接连于各区开设分店，包括红磡、东涌、元朗、佐敦等，单是今年2月已先后于将军澳及观塘开店，观塘店开张后更是人头涌涌，非常热闹。惟近日网上群组疑似出现餐厅于红磡分店的顶让消息，店舖约2,000余呎包含装修，$30万顶手费尚有议价空间，每月$5万租金全包大牌（即普通食肆牌照）、酒牌。

网民归纳或3大因素所致

对于红磡店开茶1年后便俯出顶让消息，有网民归纳出3大因素所致，包括短时间扩张，「野心大」。其次为加价幅度所致，「加价加得太夸张，本身晚晚排长龙」、「以前$50-60就话姐，你家阵成80几蚊」、「早几年$68包晒只鸡、意粉同嘢饮，而家贵到80几仲唔包嘢饮」。第3大因素为本店以外的品质控制，「湾仔以外𠮶啲店，根本啲皮就炸得唔够脆，品质控制明显唔够好」；有网民大赞本店烧鸡水准高，「但系真系几好食，湾仔𠮶间」、「个烧鸡好好食，但我净系食过湾仔舖」。

官方澄清红磡店租约期满：将找更好位置发展

餐厅随后于社交平台发文澄清，红磡店属合作方式经营，于租约届满后将寻找更住位置发展，并以自营方式经营。此外，红磡店的顶让广告仅为店舖顶让，与品牌无关，未来将专注做好食物品质及服务，期望街坊日后继续支持。

资料及图片来源：lihkg、香港饮食业生意私人顶让顶手及二手用具及商品出售群组、rosefooddelivery@Threads

文：RY

延伸阅读：太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手

 

 

 

