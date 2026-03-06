四季·悦日式拖罗放题买一送一！$263/位叹刺身寿司/烧物炸物/暖身锅物任食 长者再有得减

以选料上乘、菜式精致而广受食客喜爱的日式放题餐厅「四季‧悦」，向来是放题爱好者的热门之选。最近，「四季‧悦」正推出震撼市场的快闪优惠，主打的「拖罗放题」系列，破天荒提供买一送一，折后人均仅需$263即可无限时任食任饮，让您以超值价钱，尽情享受一场极致的日式美食盛宴。

四季·悦日式拖罗放题买一送一！过百款美食选择 尽尝时令海产滋味

「四季‧悦」的放题餐单向来以多元化见称，提供超过百款的美食选择，绝对能满足不同食客的口味。是次优惠的核心「拖罗放题」，焦点落在多款以丰腴甘香的拖罗（Toro）制作的特色菜式上。当中包括入口即溶的拖罗刺身、经轻微炙烧逼出油脂香气的炙烧拖罗寿司，以及口感层次丰富的和风拖罗他他牛油果脆片，每一口都是极致的享受。凡惠顾此放题，每位食客更可免费获赠一件矜贵的云丹赤虾拖罗薄脆，鲜甜海胆与赤虾的组合，搭配拖罗的油香，令人回味无穷。

除了拖罗系列，其刺身选择亦极为丰富，从鲜甜的油甘鱼、帆立贝，到爽口的赤贝、马刀贝，全部新鲜空运，保证品质。寿司及卷物方面，除了经典款式，更有多款创意之作，如海胆酱烧赤虾寿司和鹅肝芝士鳗鱼卷，绝对是必试之选。

任食和食烧物炸物 新增自选暖身锅物

为确保顾客能体验最全面的日本风味，「四季‧悦」的餐单还包括一系列热食。炸物及天妇罗方面，软壳蟹天妇罗外脆内软，海胆流心忌廉饼则充满惊喜。烧物区更是镬气十足，厚烧慢煮牛舌软腍入味，煎鹅肝丰腴甘香，而照烧鱿鱼筒则弹牙惹味。

近日天气乍暖还寒，餐厅更贴心推出了全新自选暖身锅物，设有韩式辛辣、海带木鱼清汤、寿喜烧及香浓猪骨汤四款汤底，配上新鲜食材，为您的放题体验增添一丝暖意。

优惠方案：

【买一送一】： $526/2位，平均 $263/位 (原价 $526/位)

【第2位成人+$60】： 2位只需 $586，平均 $293/位

【1成人送1长者/小童】： $526/2位，平均 $263/位 (原价 $852/2位) 长者为60岁及以上，小童为3-11岁。 「1成人送1长者/小童」优惠方案可豁免同行长者或小童之服务费。



优惠使用期： 2026年3月18日 至 2026年4月28日

餐厅资料：

九龙湾分店： 九龙湾宏泰道23号 Manhattan Place 1楼 101-103号舖

金钟分店： 金钟夏悫道16号远东金融中心 UG 楼 A1号舖

条款及细则：

以上方案须于现场支付每位原价加一服务费 (成人 $52.6/位)。

菜单内容或会因应季节及分店当天供应而有所调整，一切以餐厅实际提供为准。

