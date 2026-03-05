Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...

饮食
更新时间：16:51 2026-03-05 HKT
发布时间：16:51 2026-03-05 HKT

在香港的茶楼文化中，茶位费是寻常不过的收费项目。然而，最近有食客在社交平台分享，指在一间酒家消费时，除被收取3位「茶位」费用外，竟被额外收取一笔$8的「滚水费」，让他大感不解。这一事件迅速在网上引起了广泛的讨论和关注。

中式酒楼饮茶惊现「滚水费」？ 食客结帐感困惑

日前，有网民在Facebook群组「香港点心关注组」上载一张餐厅收据的相片，图中清晰可见消费项目包括三位普洱茶叶「茶位」及一项「滚水」，价钱为$8。事主对此收费感到疑惑，并在网上发文询问：「唔明点解滚水要收钱?」，希望得到解答。

根据事主分享的收据，事件的核心在于除了按人头计算的茶位费外，为何会出现一笔「滚水」的额外费用。这张奇特的收据引发了网民的热烈讨论，意见纷陈。

网民意见两极：「短视做法」还是「另类计算」？

有网民对此做法表示强烈不满，认为这是餐厅「杀鸡取卵，短视」的行为，更扬言「宁愿北上洗晒d钱，都唔能益Ｘ佢」，觉得这种「小家做法」最终只会导致顾客不再光顾。

不过，也有网民持不同看法，尝试解释收费的由来。有人推测，该餐厅可能「将茶叶同滚水分开计」，并指出即使加上一壶滚水费用，总平均消费仍属普遍酒楼茶位费的水平。另一位网民则具体解释：「茶位计人头，3位饮茶另1位计滚水」；亦有留言估计，当时可能有四位客人，其中三位喝餐厅的茶，另一位因自备茶叶，故只被收取提供热水的费用。

延伸阅读：内地客香港过年饮茶遇文化冲击！疑做漏1事「位都不给摆好」 网民：可能人手不足

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
12小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
4小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
8小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
4小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
6小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT