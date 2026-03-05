茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...

在香港的茶楼文化中，茶位费是寻常不过的收费项目。然而，最近有食客在社交平台分享，指在一间酒家消费时，除被收取3位「茶位」费用外，竟被额外收取一笔$8的「滚水费」，让他大感不解。这一事件迅速在网上引起了广泛的讨论和关注。

中式酒楼饮茶惊现「滚水费」？ 食客结帐感困惑

日前，有网民在Facebook群组「香港点心关注组」上载一张餐厅收据的相片，图中清晰可见消费项目包括三位普洱茶叶「茶位」及一项「滚水」，价钱为$8。事主对此收费感到疑惑，并在网上发文询问：「唔明点解滚水要收钱?」，希望得到解答。

根据事主分享的收据，事件的核心在于除了按人头计算的茶位费外，为何会出现一笔「滚水」的额外费用。这张奇特的收据引发了网民的热烈讨论，意见纷陈。

网民意见两极：「短视做法」还是「另类计算」？

有网民对此做法表示强烈不满，认为这是餐厅「杀鸡取卵，短视」的行为，更扬言「宁愿北上洗晒d钱，都唔能益Ｘ佢」，觉得这种「小家做法」最终只会导致顾客不再光顾。

不过，也有网民持不同看法，尝试解释收费的由来。有人推测，该餐厅可能「将茶叶同滚水分开计」，并指出即使加上一壶滚水费用，总平均消费仍属普遍酒楼茶位费的水平。另一位网民则具体解释：「茶位计人头，3位饮茶另1位计滚水」；亦有留言估计，当时可能有四位客人，其中三位喝餐厅的茶，另一位因自备茶叶，故只被收取提供热水的费用。

