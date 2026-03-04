6大注目新餐厅强势攻港！东京神级拉面/殿堂级法厨开店/韩星爱店 1间人气食店必试

春日伊始，城中餐饮界迎来一场味觉盛宴，多家备受瞩目的新餐厅正式揭幕，为饕客的品味地图增添光点。今次精选的四间食府，无论是追求极致餐饮体验的深度食旅，或是寻找温馨写意的约会地点，均能满足您的期待。当中包括国际名厨 Daniel Boulud 首度进驻亚洲、坐拥中环天际线的法式餐厅 Terrace Boulud，以及在日本被誉为「预约困难店」的东京拉面名店拉面屋 嶋，其每日限量的神级汤底首度登陆香港，绝对是本季不容错过的美食焦点。

1. 【Terrace Boulud】米芝莲星厨亚洲首店 俯瞰中环的法式飨宴

国际殿堂级名厨 Daniel Boulud

全新法式小酒馆Terrace Boulud

由国际殿堂级名厨 Daniel Boulud 首度进军亚洲，与香港文华东方酒店携手打造的 Terrace Boulud，无疑是本年度最瞩目的餐饮地标。餐厅高踞中环之巅，将繁华都市景致尽收眼底，营造出一个结合传统法式小酒馆魅力与香港都会活力的社交圣地。Daniel Boulud 将其超过四十年的烹饪哲学与环球视野融入菜单，以「传统」、「时令」、「土地」、「旅程」及「香港」五位缪思为灵感主轴，致敬法国料理的深厚传承，同时大胆创新。室内空间由巴黎设计名所 Malherbe Paris 操刀，以旅行黄金年代为灵感，从午间轻食、惬意下午茶到入夜后的精致晚餐，全天候无缝衔接，为食客在不同时段缔造充满法式生活品味的尊贵餐饮体验。

DB x MO 点心系列： 此系列为 Daniel Boulud 对香港饮食文化的致敬，破天荒地将法式技艺融入港式点心。当中「Hong Kong」是配上姜葱 XO 酱的鲜虾水晶饺，展现地道风味；「Lyon」则是以猪脚松露汤饺向法国美食之都里昂致敬；「New York」以烟熏牛肉卷心菜肉包，唤起纽约的美食记忆。每款点心均是东西方饮食文化碰撞的结晶，极具创意与传承意义。

法式经典菜肴： 菜单上不乏 Pâté en Croûte（法式肉批）、Vol-au-Vent（法式酥皮盒）及 Poulet（烤鸡）等小酒馆的灵魂菜式。每一道均是主厨团队对传统的精准演绎，严选时令食材，以精湛的烹调技法呈现，完美体现法式料理的精髓。不论是与朋友分享，或独自细尝，均能感受其经典不凡的魅力。

精选法国佳酿： 酒单囊括超过 300 款来自法国各大产区的葡萄酒，尤其以丰富的香槟系列最为瞩目。侍酒师团队更特意挑选多款大瓶装葡萄酒（Magnum）作单杯供应，确保每一杯都维持在最佳品质与风味，让客人在享受佳肴的同时，能搭配最醇美的琼浆玉液，提升整体感官享受，适合对餐酒有高要求的品味人士。



Terrace Boulud

地址： 中环遮打道10号太子大厦25楼

电话： +852 9313 8692

试业期间营业时间： 6pm - 00（3月起试业）

官方专页：＠terracebouludhk

2. 【OOOO Waffle】台湾过江龙 松厚韩风窝夫治愈味蕾

来自台北的人气韩风窝夫店「白狐院」，以全新名字「OOOO Waffle」正式登陆香港！品牌创办人因一份窝夫曾在挚亲离别时治愈了家人的悲伤，从此立志将这份温暖的能量传递开去。OOOO Waffle 的窝夫传承台湾总店配方，外层松脆、内层如面包般柔韧，秘诀在于粉浆中加入了适量椰浆粉。品牌在台湾曾创下日卖 1,500 份的惊人纪录，其松厚疗愈的口感，配搭自家调制的优质法国忌廉，甫推出即风靡台北甜品界。今次首设海外分店，更为香港带来独家限定口味，势必成为城中甜品迷的新宠，为繁忙的都市生活注入一丝甜蜜暖意。

Pistachio Courtier 草莓开心果大王（$118/full, $98/half）： 作为台湾热卖三甲之一，这款窝夫是视觉与味觉的双重盛宴。将自家调制的香浓开心果忌廉与酸甜的士多啤梨忌廉完美结合，再淋上士多啤梨奶酱并铺满新鲜士多啤梨，层次极为丰富。每一口都能尝到开心果的坚果香、草莓的果味以及忌廉的幼滑，甜而不腻，绝对是约会或下午茶打卡的最佳选择。

Night Market Fried Chicken Basil 夜市盐酥鸡格格（$128）： 品牌特意为香港设计的独家限定口味，将窝夫切成小件，配搭以台湾鸡肉炸成的盐酥鸡粒、甜不辣及罗勒酱汁，完美复制了台湾夜市的街头风味。手持盒子用竹签串起品尝，咸香惹味，口感丰富。这款在台湾从未推出的窝夫，是品牌献给香港客人的独特心意，适合喜欢尝鲜及体验地道风味的朋友。

Secret Menu 隐藏版窝夫（麻糬窝夫）（$88）： 品牌史上首款麻糬窝夫，同样是香港店的惊喜之作！在窝夫粉浆中直接加入麻糬，使其口感增添烟韧拉丝的销魂口感。客人更可自选冧酒提子、红豆、Biscoff 焦糖饼、士多啤梨奶酱等丰富配料及酱汁，自由配搭出个人专属口味。这款充满玩味的窝夫，最适合与三五知己一同分享，发掘属于你们的美味组合。

OOOO Waffle

地址： 中环歌赋街45号地下

电话： 6117 9523 (WhatsApp)

试业期间营业时间： 12pm - 9pm（3月3日起试业）

官方专页： @oooowaffle

3. 【离念茶莳】上环三层茶室 体验茶艺新浪潮

在上环这个新旧交融的茶文化历史重地，全新三层精品茶概念店「离念茶莳」正式进驻。作为茶室「想爷爷了」与餐厅「老去茶事」的延伸，店主兼茶艺师希望借此空间，让客人在品茶的当下，无念地感受世界。店舖设计以茶树的成长历程为蓝本，三层空间各具特色：地下是结合外带茶饮与精品选物的空间，充满文艺气息；一楼餐厅以温润的琥珀色调为主，提供精致茶食；二楼则是沉稳静谧的茶艺活动空间。这里不仅是一家茶饮店，更是一个让茶艺文化融入日常，体验茶叶千变万化面貌的复合式美学场域。

Floating Dir-Tea 浮・鸳鸯（$42 - $52）： 这款自创特调是经典港式饮品「Dirty」的变奏版，茶艺师先以重焙乌龙、白兰花茉莉绿茶等精品茶底混合燕麦奶，再于表层倒入意式浓缩咖啡。入口时，咖啡的浓醇、燕麦奶的顺滑与茶汤的甘醇层层递进，冷热交织，茶、啡、奶三者完美融合，口感极具层次，适合追求新派茶饮体验及咖啡爱好者。

本地窨制白兰花茶 渍吞拿鱼（$98）： 一道充满巧思的开胃小食，将时令的吞拿鱼刺身，以本地窨制的白兰花茉莉绿茶轻轻腌渍。鱼肉的柔软鲜甜，巧妙地渗入了草本花香的清新气息，绿茶的单宁亦平衡了鱼油的丰腴感。配上海葡萄同吃，口感更添爽脆，是一道能唤醒味蕾、清爽开胃的精致前菜，充分展现茶食的无限可能。

头春六堡参香鸡（半只$168, 全只$238）： 此乃餐厅的招牌主菜，选用肥美肉厚的三黄鸡，以加入头春六堡熟茶、野山参、香料及药材熬制的秘制卤水慢煮而成。鸡肉嫩滑入味，入口即散发出人参的甘香与六堡茶的陈醇，两者相互辉映却不抢鸡肉本身的鲜味。这道菜式将茶的醇厚与食材的本味完美结合，是传统与创新的极致展现。

离念茶莳

地址： 中环皇后大道中286号

营业时间： 星期一至五：地下 10am - 9pm；餐厅 11am - 9pm 星期六、日及公众假期：全店 10am - 9pm

官方专页：@chas_bythetime

4. 【拉面屋 嶋】东京神级拉面首登香港 每日限量浓醇汤底

「拉面屋 嶋」的灵魂人物盛岛博志

被日本权威美食评鉴 Tabelog 誉为「东京三大拉面名店」之一的「拉面屋 嶋」，终于开设全球首间海外分店，并选址香港！其东京本店以每日仅供 60 碗的坚持，成为拉面迷心中的朝圣地。创办人兼主厨盛岛博志先生将亲自来港监修，确保香港店百分百呈现其获奖无数的淡丽系酱油拉面风味。其灵魂在于耗时熬制的汤底，以日本鸡、干贝、蚬、熟成鲣节等近 30 种食材，熬出清澈而浓郁的汤头。面条则以五种日本面粉秘制，口感弹韧，与汤底完美交融，势将为香港带来极致的拉面新体验。

酱油汤底拉面： 以特制酱油为汤底注入灵魂，打造出浓郁醇厚的独特层次。酱油的醇香与鱼介汤底的甘甜完美平衡，每一口都让人回味无穷。搭配店家特制的弹韧面条与四款不同制法的叉烧，绝对是体验「拉面屋 嶋」职人精神的首选。

白酱油汤底拉面： 此款拉面在盐的清香与酱油的醇厚间取得绝妙平衡，并巧妙地以白松露油与黑松露酱作点缀，为汤底增添了高贵而迷人的香气。松露的独特芳香让整碗面的余韵更为悠长深刻，升华了淡丽系汤底的风味层次。

盐味汤底拉面： 最能体现「淡丽系」精髓的选择，以最纯粹简约的调味，极致突显近30种食材熬制而成的汤底原味。汤头清澈纯净，入口却是满满的鲜甜甘醇，将鸡、鱼、贝类的精华完美释放。这碗拉面考验的是主厨对食材本味的理解与功力，推荐给追求拉面汤头极致鲜味的饕客，感受返璞归真的美味。

拉面屋 嶋 (Ramenya Shima)

地址： 铜锣湾糖街31号地下1号舖

电话： (852) 2602 7068

营业时间： 11:30am - 9:30（3月上旬开幕）

官方专页： @ramenya_shima.hk

5. 【Um Yong Baek（严涌帛）】韩星热捧过江龙 正宗釜山猪肉汤饭

韩国国民级人气餐厅 Um Yong Baek（严涌帛）正式登陆中环。

韩国国民级人气餐厅 Um Yong Baek（严涌帛）正式登陆中环！这间在韩国需大排长龙的汤饭专门店，以正宗釜山风味及高品质猪肉料理闻名，不仅获 Netflix 节目《吃货与阿毛的逍遥游》推荐，更是韩团 SEVENTEEN 成员珉奎的爱店，势必成为粉丝们的朝圣热点。餐厅灵魂在于耗时超过八小时熬制的猪骨汤底，提供汤色醇厚的「密阳式」与清澈甘甜的「釜山式」两种选择，将最地道的韩国滋味带到香港，为食客献上一碗暖心暖胃的朴实美味。

密阳式猪肉汤饭： 作为餐厅的招牌，其汤头呈浓厚浊白色，风味类似日本的豚骨拉面，口感浓郁却清爽不油腻，完美保留了猪骨的原汁原味。汤中配有厚切带皮五花肉片，肉味浓郁且毫无腥味。品尝时，可按喜好加入细切韭菜及虾酱，以增添咸鲜风味。配合多款泡菜和小菜一同享用，能让整体滋味更具层次，是初次光顾的必点之选。

釜山式猪肉汤饭： 若偏好清爽口味，釜山式猪肉汤饭是绝佳选择。其汤色清澈，味道甘醇甜美，更能突显猪肉本身的鲜味。这款汤饭展现了韩国汤饭的另一种面貌，风味虽较为淡雅，但余韵悠长，同样能带来满足的温暖感。

其他地道美食： 除了两款招牌汤饭，餐厅亦供应多款韩国地道美食，让您的味觉旅程更为丰富。当中包括鲜味十足的「花蟹公仔面」、口感独特的「白灼猪颈肉配紫苏油捞面」，以及适合多人分享的韩烧套餐与「白切五花腩与炖鳀鱼」。这些菜式均体现了韩国传统烹调的精髓，适合与三五知己一同分享，体验全方位的韩国地道饮食文化。

Um Yong Baek（严涌帛）

6. 【Thong Smith】泰国船面天花板 豪华和牛船面进驻湾仔

被誉为「泰国船面天花板」的人气品牌 Thong Smith，其首间海外分店即将登陆香港。

被誉为「泰国船面天花板」的人气品牌 Thong Smith，其首间海外分店即将登陆香港，选址美食云集的湾仔春园街。品牌主打高档豪华船面，灵魂在于耗时 8 小时慢熬、充满浓郁香料风味的汤底。其泰国店装潢融合现代泰式工艺与复古元素，以怀旧壁画及霓虹灯营造独特氛围。香港店虽未曝光，但围板已换上型格标志，预计将掀起城中泰式面食新热潮，为追求极致船面体验的食客带来惊喜。

澳洲和牛船面： 此乃 Thong Smith 的镇店之宝，亦是其豪华路线的极致体现。汤底经长时间熬煮，香料层次丰富，味道浓郁醇厚。主角澳洲和牛片油花分布均匀，肉质软嫩，入口即化，与吸满汤汁精华的面条是完美绝配。配料更包括牛腩、牛丸、牛筋及牛腱等，份量十足，每一口都是奢华享受，绝对能颠覆你对传统船面的想像。泰国一碗最贵可达 500+ 泰铢（约 HK$120+），香港版预计价格更高（可能 $130–$200+ 一碗）。

干捞船面： 除了招牌汤面，干捞版本同样不容错过。这种食法更能突显面条的挂汁能力与酱汁的浓稠风味。预计香港店亦会保留此经典选项，让食客可以品尝到另一种截然不同的味觉体验。干捞面通常会配上一小碗精华汤，让客人既能享受浓郁的拌面风味，又能品尝到汤底的醇厚，一面两食，更添层次。

猪肉船面： 为不吃牛肉的食客，Thong Smith 亦贴心提供猪肉版本的船面。同样以秘制的香料汤底为基础，配料换上优质的猪肉，风味同样浓郁惹味。猪肉的鲜甜与香料汤底结合，带来与和牛版本截然不同的滋味，口感丰富，让更多食客能体验到这家船面天花板的非凡魅力。

Thong Smith