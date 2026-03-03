Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐早午餐抵食优惠！$33叹吉列猪扒汤粉早餐 $42沙姜鸡饭配红豆冰

饮食
在生活节奏急促的香港，想寻找快捷、实惠又美味的餐点，连锁快餐店「大家乐」无疑是许多市民的日常饭堂。近期，大家乐再度推出「Good价」推广，以极具吸引力的价格提供丰盛的早、午餐选择，其中$33的醒神早餐和$42起的经典沙姜鸡饭，绝对是上班族与学生们的省钱恩物。

大家乐晨间能量补给 $33吉列猪扒早餐

大家乐以极具吸引力的优惠价格提供丰盛的早、午餐选择。
一日之计在于晨，一份满足的早餐是开启活力的关键。大家乐推出的「吉列猪扒早餐」，只需$33便能享受一整份套餐。金黄酥脆的吉列猪扒，外皮香脆，内里肉质依然松软，搭配一碗热气腾腾的精选汤粉，带来暖胃的舒适感。套餐还附上经典的多士与一杯港人至爱的香浓热奶茶或咖啡，如此丰富的组合，为您接下来的繁忙工作或学业日程注入满满能量。

午市$42品尝惹味沙姜鸡配红豆冰 加$1升级鱼香茄子饭

来到午饭时段，大家乐的「沙姜鸡饭」是不少食客的必点菜式。现在只需$42，即可品尝到这款招牌午餐，更贴心配上清凉解渴的红豆冰。鸡件嫩滑入味，每一口都散发著沙姜独有的浓郁香气，味道咸香下饭。食量较大或追求更多变口味的顾客，大家乐亦提供了弹性的升级选项：只需额外加$1，即可升级为「沙姜鸡．鱼香茄子饭」双拼，惹味的鱼香茄子让口感层次更丰富；若想一次过品尝多款经典港式美味，加$5就能升级至「沙姜鸡三宝饭」，包含沙姜鸡、半只咸蛋和红肠，绝对能满足您的口腹之欲。

大家乐优惠详情

 

  • 早餐优惠 ($33)： 吉列猪扒、精选汤粉、多士、热茶/咖啡

  • 午餐优惠 ($42)： 沙姜鸡饭 配 红豆冰
    +$1 升级： 双拼：沙姜鸡．鱼香茄子饭 配 红豆冰
    +$5 升级： 三拼：沙姜鸡三宝饭 (沙姜鸡．半只咸蛋．红肠) 配 红豆冰

  • 供应时间： 星期一至五 (公众假期除外)

  • 条款及细则： 图片仅供参考，优惠需视乎各分店实际供应情况，售完即止。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

同场加映：海港酒家午市惊喜优惠！$38起叹上汤虾球伊面/蜜炙叉烧/避风塘炒鲍鱼 红烧乳鸽低至$60/两只

 

 

 

 

