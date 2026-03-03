Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海港酒家午市惊喜优惠！$38起叹上汤虾球伊面/蜜炙叉烧/避风塘炒鲍鱼 红烧乳鸽低至$60/两只

饮食
更新时间：11:35 2026-03-03 HKT
发布时间：11:35 2026-03-03 HKT

在繁忙的都市节奏中，一顿惬意又实惠的午餐，无疑是上班族和美食爱好者们的小确幸。以亲民价格提供高品质粤菜而闻名、深受家庭客喜爱的海港饮食集团，近期特别为大家在平日的午间时光，推出了「时令午市精选」优惠。这次的推广活动不仅价格吸引，菜式选择亦充满诚意，例如以震撼价$78便能品尝多达10只的港式避风塘炒鲍鱼，绝对是午市的一大亮点，为您的味蕾带来无与伦比的享受。

海港酒家午市优惠 $78享受10只惹味避风塘炒鲍鱼

海港饮食集团推出了「时令午市精选」优惠。
海港饮食集团推出了「时令午市精选」优惠。

提到这次午市优惠的明星菜式，绝对非「港式避风塘炒鲍鱼」莫属。避风塘风味是香港独有的烹调精髓，以其金黄香脆的蒜蓉、豆豉和辣椒干，带来浓郁的镬气与微辣的口感。海港酒家将这种经典风味与鲜嫩弹牙的鲍鱼完美结合，每一口都尝到蒜香与海味的交融，让人回味无穷。以$78就能享用到足足10只，无论是独自品尝或与同事分享，都显得极为奢华且超值。同价位的另一款皇牌「蜜炙叉烧皇」，也是不容错过的广东菜代表，其肉质软嫩，蜜汁甜而不腻，边缘带有微微焦香，是佐饭的最佳选择。

$38起品尝多款经典小菜与粉面

除了鲍鱼和叉烧，这次的午市精选亦有多款价钱相宜的菜式可供选择。「红烧乳鸽」向来是酒楼的招牌手艺，海港酒家的乳鸽皮脆肉嫩，肉汁饱满，现在只需$38即可品尝一只，若点选两只更仅需$60，性价比极高。对于喜欢香浓惹味菜式的朋友，「川味沙姜猪手」($48) 会是您的心头好。猪手富含胶质，口感软糯，配上独特的沙姜香味，既开胃又别具风味。如果想简单享用一顿温暖的午餐，「上汤花菇伊面」或「上汤虾球伊面」($38/碗) 则提供了经典的粉面选择，伊面吸收了鲜甜的上汤精华，配上爽滑的花菇或弹牙的虾球，简单而美味。

海港酒家「时令午市精选」优惠

  • 供应时间：星期一至五午市时段 (公众假期除外)

  • 精选菜式及优惠价

    • 港式避风塘炒鲍鱼 (10只)：$78

    • 蜜炙叉烧皇 (例牌)：$78

    • 川味沙姜猪手：$48

    • 上汤花菇伊面 / 上汤虾球伊面：$38/碗

    • 红烧乳鸽：$38/只, $60/两只

  • 条款及细则

    • 优惠只限堂食，不适用于外卖。

    • 需另收茶芥及加一服务费。

    • 优惠不可与其他折扣、推广或现金券同时使用。

    • 所有菜式供应视乎分店情况而定，售完即止。

    • 如有任何争议，海港饮食集团保留最终决定权。

  • 适用分店

    • 海港酒家：淘大店、沙田禾𪨶店、马鞍山中心店、大埔宝湖花园店、上水新丰店、观塘亚太中心店、粉岭帝庭轩店、将军澳新都城一期店、翔龙湾店、将军澳尚德广场店、蓝田启田店、西环西宝城店、荃湾中染大厦店、天水围颂富店、屯门卓尔店。

    • 海王渔港：马鞍山新港城店、粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店。

    • 海港烧鹅海鲜酒家：美林店、屯门爱定店、葵芳店。

    • 真味鲜厨：金鸡店。

 

同场加映：酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
21小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
19小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
3小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
15小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
6小时前