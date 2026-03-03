海港酒家午市惊喜优惠！$38起叹上汤虾球伊面/蜜炙叉烧/避风塘炒鲍鱼 红烧乳鸽低至$60/两只

在繁忙的都市节奏中，一顿惬意又实惠的午餐，无疑是上班族和美食爱好者们的小确幸。以亲民价格提供高品质粤菜而闻名、深受家庭客喜爱的海港饮食集团，近期特别为大家在平日的午间时光，推出了「时令午市精选」优惠。这次的推广活动不仅价格吸引，菜式选择亦充满诚意，例如以震撼价$78便能品尝多达10只的港式避风塘炒鲍鱼，绝对是午市的一大亮点，为您的味蕾带来无与伦比的享受。

海港酒家午市优惠 $78享受10只惹味避风塘炒鲍鱼

海港饮食集团推出了「时令午市精选」优惠。

提到这次午市优惠的明星菜式，绝对非「港式避风塘炒鲍鱼」莫属。避风塘风味是香港独有的烹调精髓，以其金黄香脆的蒜蓉、豆豉和辣椒干，带来浓郁的镬气与微辣的口感。海港酒家将这种经典风味与鲜嫩弹牙的鲍鱼完美结合，每一口都尝到蒜香与海味的交融，让人回味无穷。以$78就能享用到足足10只，无论是独自品尝或与同事分享，都显得极为奢华且超值。同价位的另一款皇牌「蜜炙叉烧皇」，也是不容错过的广东菜代表，其肉质软嫩，蜜汁甜而不腻，边缘带有微微焦香，是佐饭的最佳选择。

$38起品尝多款经典小菜与粉面

除了鲍鱼和叉烧，这次的午市精选亦有多款价钱相宜的菜式可供选择。「红烧乳鸽」向来是酒楼的招牌手艺，海港酒家的乳鸽皮脆肉嫩，肉汁饱满，现在只需$38即可品尝一只，若点选两只更仅需$60，性价比极高。对于喜欢香浓惹味菜式的朋友，「川味沙姜猪手」($48) 会是您的心头好。猪手富含胶质，口感软糯，配上独特的沙姜香味，既开胃又别具风味。如果想简单享用一顿温暖的午餐，「上汤花菇伊面」或「上汤虾球伊面」($38/碗) 则提供了经典的粉面选择，伊面吸收了鲜甜的上汤精华，配上爽滑的花菇或弹牙的虾球，简单而美味。

海港酒家「时令午市精选」优惠