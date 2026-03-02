九龙东帝苑酒店午市点心全单85折！周末茶市免茶芥 $8起叹即制梳乎厘班戟/点心/粥粉面

九龙东帝苑酒店在这个三月，特别推出周末茶市优惠，让您能以更亲民的价钱，与挚爱亲朋一同享受一场极致的味蕾盛宴。网上预订不仅可享全单85折，更豁免茶芥费，还能以震撼价$8加购即制的梳乎厘班戟，绝对是周末不容错过的餐饮选择！

九龙东帝苑酒店手工点心/粥粉面优惠 全单85折

一顿完美的粤式茶市，由精致的点心开始。九龙东帝苑酒店的点心每一道皆细心制作，确保每一口都是最新鲜、最温暖的滋味。皮薄馅靓的「笋尖鲜虾饺」，晶莹剔透的外皮包裹著爽弹大虾，鲜味在口中爆发；「蟹籽烧卖皇」扎实的猪肉馅与鲜虾完美融合，顶层的蟹籽更添层次。除了经典款式，暖心暖胃的「生滚靓粥」和镬气十足的「干炒牛河」同样出色，每一道菜式都体现了师傅的匠心独运，将传统粤菜的精髓发挥得淋漓尽致。

周末茶市免茶芥 $8起叹梳乎厘及招牌甜品

茶市的结尾，当然需要完美的甜品来作结。今次优惠的一大亮点，就是可以$8的震撼价，加购一份现场即制的「日式梳乎厘班戟」。那如云朵般轻盈松软的口感，伴随著浓郁的蛋香，入口即化，绝对让人一试难忘。此外，饕客们亦不可错过帝苑酒店闻名遐迩的招牌甜点，例如层次丰富、芒果香气扑鼻的「芒果拿破仑」，或是酥脆可口的「蝴蝶酥」，为您的周末午后，谱上最甜美的句点。

九龙东帝苑酒店网上优惠