太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
更新时间：11:00 2026-03-01 HKT
位于太子、获香港米芝莲推介的老字号中菜厅容记小菜王，向来是街坊们品尝镬气小炒及港式点心的热门地点。最近，容记为一众饮茶爱好者带来惊喜优惠，全日供应的大、中、小点心，每款均以$18.8的亲民价供应，让食客随时都能以超值价钱享受一盅两件的乐趣。
太子米芝莲推介容记小菜王优惠！大中小点全日一律$18.8
在2018年荣获米芝莲推介的容记小菜王，以稳定水准及亲民价格成为区内人气粤菜馆。除招牌镬气小炒外，其传统手工点心同样出色，成为许多老饕的饮茶热门地。
近日容记小菜王推出饮茶优惠，最大卖点是「全时段」点心折扣，无论是早茶、午市还是下午茶，所有大、中、小点心均全部划一价$18.8，优惠同样适用于星期六、日及公众假期，每款点心只需另加$3。推介点心包括有容记虾饺皇、豉汁蒸凤爪、排骨陈村粉、爆汁小笼包等，食客毋须为了优惠而赶在特定时段帮衬，让饮茶体验更添一份弹性。
容记小菜王
- 地址：太子太子道西123号地舖
- 电话：2363 9380
2大连锁酒楼优惠 稻香／福苑
1. 稻香集团：茶市优惠指定点心均一小点价
连锁餐饮品牌稻香集团宣布，自即日起于星期一至五的早、午、下午茶时段，推出点心推广活动。活动期间，特定点心纸上的所有「尊、精、大、中、小点」将统一以「小点」价格收费。当中包括多款人气点心，例如虾饺、烧卖、凤爪及叉烧包等。此优惠适用于稻香、稻香超级渔港及稻香茶居的多家分店。
2. 福苑集团：联手名厨帜哥 晚市精选小菜$38起
福苑集团近期宣布与著名粤菜大厨帜哥合作，推出晚市堂食限时优惠。顾客凡于晚上6时后光临旗下任何分店，即可以$38起的优惠价，享用四款指定菜式之一。菜式选项包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤，以及黄椒酱蒸蝴蝶海斑，让顾客品尝星级水准的佳肴。
