一田超市推7天新鲜食品退货保证！ 食材限时低至63折、会员再赚5倍积分

近年内地电商大举攻港，不少推出「7天无条件退货」政策，成为市场新趋势，「养大」了消费者的购物期望。本地日系超市龙头一田近日亦隆重推出「一田新鲜宣言」，破天荒为新鲜食材提供七天退货保证，以三重品质监控力证产品质素。今次更因应推出新政策，精选多款环球人气食材以低至63折进行推广，包括独家发售的珍宝蓝莓、熊本熊蜜糖番薯、多款优质和牛及豚肉等，绝对是入货的好时机。

一田超市新招抢客！ 新增新鲜食品7天退货保证

为了让消费者食得安心，「一田新鲜宣言」的背后有著一套严格的三重品质监控机制。首先，采购团队会亲身从全球搜罗最时令优质的食材；接著，产品到港后，仓库及前线销售员会进行第二重品质检查；最重要的是，全线新鲜食品均享有七天退货保证，从采购到售后服务都为品质把关，树立了超市鲜货的新标准。

一田超市近日推出全线新鲜食品均享有七天退货保证，从采购到售后服务都为品质把关，树立了超市鲜货的新标准。

「一田新鲜宣言」的背后有著一套严格的三重品质监控机制。

蓝莓、和牛、黑毛猪、三文鱼限时低至63折！

一田精选了五大皇牌新鲜食材，并提供丰富的产品知识，让顾客在品尝美味的同时，也能了解食材的价值。推广期由即日起至2026年3月19日，一田GOLD金会员凡购买指定新鲜食材，更专享5倍积分优惠。

摩洛哥 Sierra Gold 筒装珍宝蓝莓 (200克)：特价$38/筒；$68/2筒 (69折)

来自非洲最大单一蓝莓农场，果实硕大饱满。Sierra Gold自家研发的品种，保证了每一颗蓝莓的最高品质。

优惠期：2月27日至3月19日

熊本熊 蜜糖番薯 (500克)：特价$22.9/包 (77折)

口感绵密细致，带有浓郁的甜味与栗子般的独特香气，不论是烤、蒸或煮都非常美味。

优惠期：2月27日至3月5日

优质豚肉系列

本农 本地新鲜黑毛猪：特价$18-$22/100克 (79折)：在香港饲养及屠宰，以黄豆粉及粟米等自然饲料喂养，绝不含激素或化学添加剂。

澳西班牙 急冻黑毛猪 (薄切猪扒/猪鞍架)：特价$65.9/包；$120/2包 (63折) ：脂肪分布平均，肉质嫩滑，适合各种家常菜式。

优惠期：2月27日至3月5日

澳洲精选和牛

澳洲 M5 和牛肩胛小排火锅片：特价$88/包 (89折)：经过超过300日的天然谷物饲养，油花细致，口感丰富而不油腻。

澳洲 急冻和牛汉堡 (换购价)：$25/包 (79折)：以黄金肥瘦比例制成，无添加激素且不含麸质，肉质湿润多汁。

优惠期：2月27日至3月19日

急冻三文鱼：急冻三文鱼日式切件 (3件装)：特价$49.9/包 (64折)、苏格兰 急冻去皮三文鱼切粒 (250克)：特价$35/包 (72折)

一田荟萃了来自挪威、苏格兰等地的三文鱼，提供去皮、切件、切粒等多种选择，并确保产品符合可持续捕捞标准，保护海洋生态。

优惠期：3月6日至3月19日 (不同款式优惠期各异)

人气希腊乳酪

集合MOVENPICK、KOLIOS、Chobani等知名品牌，采用优质奶源及传统配方制成，口感浓厚幼滑，是制作健康早餐或奶昔的最佳拍档。

MOVENPICK 希腊式乳酪 (400克)：特价$75/2杯 (69折)

KOLIOS 希腊乳酪 (150克)：特价$40/2杯 (69折)

Chobani 希腊乳酪 (160克)：特价$42/2件 (73折)

优惠期：2月27日至3月19日 (不同品牌优惠期各异)

一田超市优惠详情

店铺资料：全线一田超市

推广日期：即日起至2026年3月19日 (各别产品优惠期请参考上文)

条款细则： 一田GOLD金会员购买「一田新鲜宣言」指定新鲜食材种类，即赚5倍积分。 所有优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。



资料来源：YATA 一田｜现代日式生活百货

延伸阅读：佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折