麦当劳ShakeShake薯条回归！猪柳蛋汉堡/麦乐鸡/麦炸鸡四道菜套餐激减$40.5起

麦当劳宣布推出一系列限时惊喜优惠，当中万众期待的Shake Shake薯条载誉归来，更有多款超值套餐及加配选项，势必再次掀起城中热话！

麦当劳Shake Shake薯条强势回归！配柚子梳打冰爽登场

麦当劳粉丝最期待的环节终于来临！由2月27日上午11时起，经典的Shake Shake薯条将再度登场。顾客凡购买任何超值套餐，只需加$9.5，即可升级至「大大啖组合」，享受一份大薯条、一款惹味调味粉以及一杯冰凉解渴的柚子梳打。调味粉方面，提供了两款极受欢迎的口味选择，包括充满日式风味的「和风紫菜调味粉」，以及甜中带咸的「美式BBQ蜜糖调味粉」。食客可以将金黄香脆的薯条与调味粉放进摇摇袋中，尽情摇晃，让每一根薯条都均匀地沾上独特风味，享受自己动手制作美食的乐趣。

$10加配优惠！甜品小食随心搭配 自组四道菜大餐

为了让顾客的用餐体验更丰富，麦当劳同步推出「人气著数$10加配优惠」。凡惠顾任何超值套餐，包括$29麦乐鸡（6件）套餐、$30.5猪柳蛋汉堡套餐、$34脆辣鸡腿饱套餐等，即可以$10的超值价钱，加配一款指定美食。选项包括幼滑香甜的士多啤梨或朱古力新地、外脆内软的经典苹果批，或是全新的红豆味及朱古力味迷你酥皮批。无论是在餐厅柜台、自助点餐机或透过麦当劳App点餐，均能享受此优惠，让顾客轻松自组心仪的四道菜美食。

App限定！四款「人气著数再著数」四道菜套餐

麦当劳App的用户更可享受独家优惠！App内根据大数据分析，精选了四款顾客至爱的「人气著数再著数四道菜套餐」。这些套餐配搭丰富，价钱吸引，方便用户随时选购。

$44 脆辣鸡腿饱套餐配苹果批 （原价$55.5起）

$43 麦乐鸡（6件）套餐配鱼柳饱 （原价$55.5起）

$40.5 猪柳蛋汉堡套餐配脆香鸡翼（2件） （原价$58起）

$49 麦炸鸡（2件）套餐配士多啤梨新地（原价$61起）

