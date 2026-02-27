姚姚酸菜鱼全线结业！内地连锁品牌攻港4年 4分店相继执笠 网民：返大陆食喇

再有攻港内地连锁食肆结业离场！近年不少内地餐饮品牌攻港，惟部份出现「水土不服」或不敌港人北上消费热潮，经营环境困难。继西塔老太太后，内地连锁酸菜鱼品牌「姚姚酸菜鱼」近日亦传出最后一间分店结业的消息，意味著该品牌将全面撤出香港市场。

姚姚酸菜鱼尖沙咀分店3月结业！店址获人气火锅品牌顶租

「姚姚酸菜鱼」是内地人气酸菜鱼品牌，于2022年进军香港。其位于尖沙咀海港城的最后一间分店，近日传出结业消息，即将于3月15日结束营业。据店员透露，该分店面临租约期满，老板原意继续经营，但不获业主续租，最终无奈结业离场。

店员指尖沙咀店开业四年，一直深受食客欢迎，结业消息传出后不少熟客大感不舍。店员又透露，商场业主将打通姚姚酸菜鱼及旁边店舖的舖位，改租给另一人气火锅品牌「牛気」：「我哋老板话租唔到两间舖咁大，咪唯有走。」

攻港四年开四分店 网民：返大陆食都得

「姚姚酸菜鱼」的招牌酸菜鱼，标榜采用多肉少刺新鲜鲈鱼，配以秘制汤底和经过90日腌制的水东新酸菜，更声称每条鱼均有「身份证」，让食客可以追溯其来源。品牌进军香港四年，全盛时期在港九新界拥有多达四间分店，版图遍及尖沙咀、铜锣湾、屯门及青衣，惟近年相继结业。

对于「姚姚酸菜鱼」全线结业，网民议论纷纷。有网民直言：「有4年都偷笑，以为一年，其实啲商家有冇调查清楚，香港人钟意食乜？乜都想嚟香港开分店，根本想食嘅人只会北上食」。亦有网民忆述该店在疫情期间「生意好火爆」，「当时每次去海港城都见到排晒队」，但通关后，港人能够「直接过深圳食同一个餐厅但系平翻几倍喔」，导致生意大不如前。

不少人认为「姚姚酸菜鱼」在香港的定价过高，未能吸引本地食客。有网民表示：「你估香港人真系钟意食佢哋啲嘢咩，只系钟意佢哋喺内地嘅价钱，性价比高咋，内地品牌香港价钱，咁点解我唔食返香港嘢？」

地址：尖沙咀广东道3-27号海港城港威商场2楼2307号舖

营业时间：星期一至日 11:30 - 21:30

最后营业日期：2026年3月15日

图片来源：Yaoyao 姚姚酸菜鱼