连锁茶餐厅推「超特惠下午茶」！$38叹菜䓕滑鸡/冬菇鱼腐角汤米线配奶茶咖啡 1招限时再减$10
发布时间：17:35 2026-02-26 HKT
冰厅与茶餐厅一向是香港饮食文化代表，以亲民的价格和地道的美食深受市民欢迎。最近，连锁茶餐厅敏华冰厅推出极具吸引力的下午茶优惠，以$38的震撼价即可品尝热腾腾的汤米线，配上经典港式饮品。更吸引的是，配合太兴集团App的推广活动，随时能以更优惠的价格享受美食，绝对是下午「医肚」的超值之选！
敏华冰厅推特惠下午茶！ $38叹滑鸡/冬菇鱼腐角米线
下午茶时段总想吃点热食暖胃，敏华冰厅最新推出的「超特惠下午茶」正好满足这个需求。推广由下午2时至6时供应，主打两款精心炮制的汤米线，每款仅售$38。第一款是「菜䓕无骨滑鸡汤米线」，嫩滑去骨的鸡肉铺在爽滑的米线上，鸡肉的鲜甜与清鸡汤底完美融合，再配上翠绿的菜䓕，口感丰富，是一道经典而温暖的选择。另一款「菜䓕冬菇鱼腐角汤米线」则带来不同的味觉享受，鱼腐角吸收了汤汁的精华，口感软糯，配上厚实的冬菇，鲜味十足，为食客提供一个惹味可口的选项。套餐均配有热奶茶或咖啡，加$3即可转冻饮或樽装奶茶，加$6更可升级特饮，选择弹性十足。
新春开运！太兴App独家优惠码再减$10
除了敏华冰厅本身的下午茶优惠，食客还能善用太兴集团App的推广活动，享受折上折优惠。为迎接新春，太兴App正举行「新春开运利是」活动，用户只需在App内订购外卖自取或速递服务，消费满$100并在结账时输入折扣码「NEW10」，即可享有$10折扣。此优惠的亮点在于其通用性，折扣码适用于太兴集团旗下的16个餐饮品牌，无论是想在敏华冰厅加购招牌的黯然销魂饭，还是在茶木品尝台式滋味，或是在靠得住回味米芝莲星级粥品，都能一并使用，让您的美食体验更为丰富和划算。
敏华冰厅 超特惠下午茶
优惠期限： 即日起，每日下午2时至6时供应
优惠详情：
菜䓕无骨滑鸡汤米线 配 热奶茶/咖啡，每款$38。
菜䓕冬菇鱼腐角汤米线 配 热奶茶/咖啡，每款$38。
冻饮/樽装奶茶需加$3，特饮需加$6。
适用分店： 适用于敏华冰厅各分店（详情请向店员查询）。
太兴App「NEW10」折扣码
优惠期限： 即日起至2026年3月18日
优惠详情： 于太兴App订购外卖自取或速递，消费满$100或以上，输入折扣码「NEW10」即减$10。
适用品牌： 适用于太兴集团旗下16个品牌，包括香港太兴、敏华冰厅、茶木、亚参鸡饭、靠得住、锦丽、Tommy Yummy、安金稻、一桥拉面、琼芳冰厅、点煲、Bingle Bingle、兴哥清汤腩、饺子镇、满山·台北及TOKENYO。
条款细则： 利是数量有限，先到先得，派完即止。优惠活动受条款及细则约束，详情请参阅「太兴App」。
