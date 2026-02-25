一粥面限时外卖优惠！$38胡椒猪肚鸡锅配白饭 只限一时段供应
更新时间：17:54 2026-02-25 HKT
发布时间：17:54 2026-02-25 HKT
发布时间：17:54 2026-02-25 HKT
连锁快餐店一粥面以其亲民的价格及稳定的品质，成为许多港人日常用餐的方便选择。农历新年刚过，一粥面再次为食客带来惊喜，于2月26日起，一连3日限时推出人气的招牌胡椒猪肚鸡锅配白饭，外卖优惠只需$38，让大家在仍微凉的天气中，能以超值价钱品尝到一份暖心暖胃的经典美味。
连锁快餐店一粥面限时外卖优惠！胡椒猪肚鸡锅配白饭$38
一粥面于2月26日至28日期间，推出限时外卖优惠。顾客购买人气招牌菜式胡椒猪肚鸡锅配白饭，只需以优惠价$38即可。胡椒猪肚鸡锅是一粥面的招牌菜式之一，乳白色的胡椒汤底经过精心熬制，味道浓郁，入口温热辛香，有驱寒效果。
锅内的用料亦十足，有软腍富弹性的猪肚，鸡肉则嫩滑多汁，配上一碗香喷喷的白饭，浇汤汁同吃，绝对是一顿让人心满意足的晚餐。优惠期只限2月26至2月28日下午4时至6时外卖自取，如堂食需付正价。
一粥面外卖自取优惠
- 日期︰2月26日至2月28日
- 适用时段︰4pm至6pm
- 供应地点︰全线分店（除香港站、机场及屯门医院分店）>>按此<<
- 备注︰只限外卖自取、堂食需付正价；每人限购2份；套餐价格不包含锅具
资料来源︰一粥面
延伸阅读︰大快活新春优惠！一连三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日劲减
最Hit
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
2026-02-24 17:36 HKT