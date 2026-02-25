一粥面限时外卖优惠！$38胡椒猪肚鸡锅配白饭 只限一时段供应

连锁快餐店一粥面以其亲民的价格及稳定的品质，成为许多港人日常用餐的方便选择。农历新年刚过，一粥面再次为食客带来惊喜，于2月26日起，一连3日限时推出人气的招牌胡椒猪肚鸡锅配白饭，外卖优惠只需$38，让大家在仍微凉的天气中，能以超值价钱品尝到一份暖心暖胃的经典美味。

连锁快餐店一粥面限时外卖优惠！胡椒猪肚鸡锅配白饭$38

一粥面于2月26日至28日期间，推出限时外卖优惠。顾客购买人气招牌菜式胡椒猪肚鸡锅配白饭，只需以优惠价$38即可。胡椒猪肚鸡锅是一粥面的招牌菜式之一，乳白色的胡椒汤底经过精心熬制，味道浓郁，入口温热辛香，有驱寒效果。

锅内的用料亦十足，有软腍富弹性的猪肚，鸡肉则嫩滑多汁，配上一碗香喷喷的白饭，浇汤汁同吃，绝对是一顿让人心满意足的晚餐。优惠期只限2月26至2月28日下午4时至6时外卖自取，如堂食需付正价。

一粥面外卖自取优惠

资料来源︰一粥面