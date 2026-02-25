鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好

近年本港不少老店因租金或经营问题而相继结业，令人惋惜。在鲗鱼涌经营多年的「生记粥面」，近日亦宣布将于2月底光荣结业。消息一出，不少街坊及网民大感突然及不舍，形容该店为「鲗鱼涌最好味的粥店」。

生记粥面鲗鱼涌分店结业 网民不舍：一碗粥一分情

有网民在社交平台上分享，鲗鱼涌「生记粥面」即将结业。事主指自己光顾生记多年，与店内做了十多年的楼面姐姐谈及结业，姐姐也「有点眼湿湿」。他形容「生记」是「鲗鱼涌街坊的饭堂」，平日出入懒得煮饭，便会到店里「食碗面、买碗粥」。

事主大赞生记「做的是旧派老实人生意，对伙记也很好」。他忆述与店员的日常互动：「一买油条，佢就问：『今晚自已煲粥呀？』」字里行间充满对老店的人情味及不舍之情：「一碗粥一分情，今后碗粥真系唯有自己煲。」

逾40年老字号品牌 蔡澜曾大赞「全香港最好的粥店」

鲗鱼涌 「生记粥面」总店为上环的「生记粥品专家」，是开业四十多年的老字号，更曾被食家蔡澜形容为「全香港最好的粥店」、「香港第一」。「生记」以生滚鱼粥、猪膶粥等闻名，所有分店的粥底均由老板每日凌晨开始用大量猪骨、瘦肉、猪肠等熬煮，味道特别香浓。全盛时期，「生记」共有4间分店，惟近年分店已相继结业。

鲗鱼涌店结业消息传出后，引起网民热烈讨论。不少人对结业感到突然，直言「点会」、「咁都要执」，认为「生记其实生意很好」。许多网民亦分享昔日回忆，指该店是「以前返鲗鱼涌 OT饭堂」，大赞其粥品「好足料」、「粥底好正」、「鲮鱼球粥好好食」。

结业主因「租约期满」 上环总店不受影响

《星岛头条》向生记粥面查询，店员透露结业主因是租约期满，令老板萌生退休的想法：「依家生意难做，租金又贵，老板都想退休唔想辛苦，咪唔续约，无理由做到100岁架嘛。」

店员强调，虽然鲗鱼涌分店结业，但不影响位于上环的生记粥品专家总店，「总店系老板自己舖，一定会继续做」，著熟客不用担心。

资料来源：Threads