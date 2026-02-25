Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好

饮食
更新时间：17:58 2026-02-25 HKT
发布时间：17:58 2026-02-25 HKT

近年本港不少老店因租金或经营问题而相继结业，令人惋惜。在鲗鱼涌经营多年的「生记粥面」，近日亦宣布将于2月底光荣结业。消息一出，不少街坊及网民大感突然及不舍，形容该店为「鲗鱼涌最好味的粥店」。

生记粥面鲗鱼涌分店结业 网民不舍：一碗粥一分情

有网民在社交平台上分享，鲗鱼涌「生记粥面」即将结业。事主指自己光顾生记多年，与店内做了十多年的楼面姐姐谈及结业，姐姐也「有点眼湿湿」。他形容「生记」是「鲗鱼涌街坊的饭堂」，平日出入懒得煮饭，便会到店里「食碗面、买碗粥」。

事主大赞生记「做的是旧派老实人生意，对伙记也很好」。他忆述与店员的日常互动：「一买油条，佢就问：『今晚自已煲粥呀？』」字里行间充满对老店的人情味及不舍之情：「一碗粥一分情，今后碗粥真系唯有自己煲。」

逾40年老字号品牌 蔡澜曾大赞「全香港最好的粥店」

鲗鱼涌 「生记粥面」总店为上环的「生记粥品专家」，是开业四十多年的老字号，更曾被食家蔡澜形容为「全香港最好的粥店」、「香港第一」。「生记」以生滚鱼粥、猪膶粥等闻名，所有分店的粥底均由老板每日凌晨开始用大量猪骨、瘦肉、猪肠等熬煮，味道特别香浓。全盛时期，「生记」共有4间分店，惟近年分店已相继结业。

鲗鱼涌店结业消息传出后，引起网民热烈讨论。不少人对结业感到突然，直言「点会」、「咁都要执」，认为「生记其实生意很好」。许多网民亦分享昔日回忆，指该店是「以前返鲗鱼涌 OT饭堂」，大赞其粥品「好足料」、「粥底好正」、「鲮鱼球粥好好食」。

结业主因「租约期满」 上环总店不受影响

《星岛头条》向生记粥面查询，店员透露结业主因是租约期满，令老板萌生退休的想法：「依家生意难做，租金又贵，老板都想退休唔想辛苦，咪唔续约，无理由做到100岁架嘛。」

店员强调，虽然鲗鱼涌分店结业，但不影响位于上环的生记粥品专家总店，「总店系老板自己舖，一定会继续做」，著熟客不用担心。

 

资料来源：Threads 



同场加映：石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业？名物手工制烧卖$12/5粒 网民不舍「独家味道」 婆婆澄清：仅因病停业

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
5小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT