连锁食品店硬撼街市！推$9包韩国梨/萝卜+金菇/紫番薯 平过街市买

饮食
更新时间：16:39 2026-02-24 HKT
发布时间：16:39 2026-02-24 HKT

专门提供各种韩国食品而广受欢迎的连锁店「韩印红」，向来是搜罗优质韩国食材的好去处。最近，该店推出了一项极具吸引力的推广活动，每日提供多款仅售9港元的鲜菜包，当中更不乏由韩国直送的优质蔬菜，价格比街市或一般超市更为实惠，绝对是精明消费者的一大福音。

韩印红震撼价优惠 $9抢购每日新鲜蔬菜/水果/食品

韩印红推出了一项极具吸引力的推广活动。
在物价持续上涨的今日，要以个位数的价钱购买新鲜蔬菜可说是相当困难。韩印红推出的「$9鲜菜包」优惠，无疑为市场带来一番新景象。此举不仅打破了传统街市和超市的定价格局，更让消费者能以极低门槛，轻松品尝到来自韩国的田园风味。这些鲜菜包的配搭每日更新，确保顾客每次到访都有新鲜感。

在众多优惠中，最引人注目的莫过于逢星期三的限定组合「韩国萝卜+韩国金菇」。这两款食材本身已是极受欢迎的韩国家常菜主角，现在以$9的破天荒价钱捆绑发售，性价比极高。韩国萝卜以其清甜、水润饱满的特质闻名，而韩国金菇则以其独特的香气与滑顺口感，为菜式增添层次。这个组合让您能轻松在家炮制出如韩式大酱汤、部队锅等正宗韩国料理，绝对是不容错过的必买之选。

韩印红优惠详情

  • 优惠内容：每日推出限定$9食品包
  • 分店地址 >>按此<<
  • 优惠受条款及细则约束
  • 太古分店价格有别

 

同场加映：百佳大手笔送5条Tempo+原箱柠檬茶！买牙膏即送 连袋装纸巾/手纸/不锈钢真空保温壶总值超过$314.9

 

 

