港人买白胡椒粒浸水即溶兼无味 网民惊呼「我都买过！」内地网红教1招辨优劣

饮食
更新时间：17:30 2026-02-24 HKT
发布时间：17:30 2026-02-24 HKT

近年，市面不时流传食品造假事件，其中低价调味料更成为重灾区。日前，有港人发现购买的白胡椒粒浸水即溶，而且完全没有味道，质疑商品质素，并在社交平台分享事件。不少人表示震惊，也有网民分享类似经历：「我都买过，煲到黑人问号」。在去年11月，中国食品报的调查报道指出，内地市场及网购平台均有出售平价且品质较差的白胡椒，部分产品会添加面粉颗粒，甚至是香精，而内地网红「辛吉飞」则以一招教如何辨别白胡椒的优劣，即睇下文。

港人买白胡椒浸水即溶兼无味 网民惊呼「好恐怖！」

近日，有香港网民在社交平台表示，经网购平台购入一包200克的白胡椒，价钱为$40。岂料，白胡椒在浸泡热水后竟然变得软身，甚至出现溶化结块的情况，在打开包装时亦闻不到任何味道，质疑产品质素，「原来而家喺香港买白胡椒粒都有假？」，引起网民热议。

帖文吸引不少网民回应，有人对此表示惊讶，直言「好恐怖」；有人则分享类似经验，以及建议到印尼专门店购买，或入手知名产地的货源，「我都买过，煲到黑人问号」、「去印尼舖买，再睇埋成份；有啲加米一齐打，所以无咁香」、「喺咩地方买先？原粒胡椒应该系睇得出植物纹理，而且一开袋会好香。你呢啲真系好差㖞……」。有人则提议事主可以向有关部门投诉，而事主亦表示会考虑向海关申报事件。

本报曾向有关食品公司以电邮查询事件，惟至截稿前未有回应。

内媒查证平价白胡椒或添加面粉/香精 网红教1招辨别优劣

白胡椒为胡椒科胡椒属植物，经水浸、去皮、干燥等工艺制成，全球主要产地包括印尼、印度、越南等，而中国则以海南为主要产区。中国食品报于去年11月曾发布一篇有关内地「低价白胡椒粉乱象」的调查报道，指出中国内地的市场价格一般由约30元/斤至38元/斤不等，部分地区市场售价为34至42元/斤，调查期间更有商户称可以出售平价白胡椒粒，惟当中添加了面粉颗粒，口感较差，形容售卖方式「直白粗暴」。

同时，调查团队于内地网购平台购入售价仅为人民币13.99元/斤的「海南特级白胡椒粒」，经泡水后出现颗粒溶化、水变浑浊的情况，并以添加香精模拟辛辣味，产品在平台销售过万单，惟后来已经下架。

专门揭露食品添加剂内幕的内地网红「辛吉飞」曾于抖音发布短片，比较家中的白胡椒及一包价值20元人民币、购自网上平台的白胡椒，称两者外观上没有太大分别。他表示，优质的白胡椒在泡水后会先上浮再慢慢下沉，搅拌后水质仍然清澈，而品质较差的白胡椒则会直接沉底，在搅拌后清水亦会变成奶白色。及后，他又尝试在品质较差的白胡椒水中加入碘，结果呈现蓝黑色，证该产品有添加淀粉，并非纯白胡椒。

资料来源：Threads、中国食品报、辛吉飞@抖音

文：LW

同场加映：小心有毒纸巾！央视抽查揭违规加萤光剂 惊爆含菌量超标13倍 即睇5招分辨纸巾优劣

 

 

