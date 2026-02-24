一粥面外卖加餸优惠！$34叹皮脆肉嫩原只皇子乳鸽 一连三日限定

「一粥面」再度推出极具吸引力的限时优惠，让食客能以惊喜价品尝到经典的烤制美食。由2月23日起一连三日，顾客可以低至$34的价钱，享用到原只「皇子乳鸽」，$68更加可以买到两只！绝对是不容错过的美食著数。

一粥面限时惊喜价！皮脆肉嫩皇子乳鸽低至$34

皇子乳鸽向来是粤菜中的经典菜式，以其「皮脆、肉嫩、骨香」的特点而备受青睐。「一粥面」此次推出的「原只皇子乳鸽」，经过精心烤制，呈现出诱人的金红色泽。每一口咬下，都能感受到外皮的香脆与内里肉质的鲜嫩多汁，鸽肉独有的甘香在口中萦绕，风味十足。无论是作为丰盛的下午茶点，还是晚餐加餸，这道菜式都能为味蕾带来极致的享受。这次推广活动将价格门槛大幅降低，让大众能以超值价钱品尝这道传统美食，机会难得。

快闪优惠特别设定在下午4时至6时，正适合下午茶时段。食客可以选择以$38购买一只独享，或以更优惠的$68价格购买两只，平均每只只需$34，折扣接近原价的六折，性价比极高。这个价钱让您可以轻松地与家人、朋友或同事分享这份美味。在忙碌的工作日过后，买一两只热腾腾的香脆乳鸽回家，无疑是一种简单而满足的享受。

一粥面外卖优惠详情