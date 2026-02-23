台男力捧$35四餸饭！ 逾20款菜式任拣激赞「真的很便宜」 港网民惊讶：居然来吃this this饭

香港被誉为美食天堂，吸引无数游客前来在大街小巷中「觅食」，就连近年深受市民欢迎的两餸饭，亦逐渐成为部分游客的新目标。近日，有台湾旅客在社交平台上发文，大赞香港两餸饭价格「真的很便宜」，仅花$35就可以食到四餸饭，且有逾20款菜式任意选择。帖文引起网民热议，不少香港网民感到惊讶，直呼「居然有游客专程来吃this this饭！」即看下文了解详情。

台男力捧$35四餸饭！ 逾20款菜式任拣激赞「真的很便宜」

近日，有台湾旅客在Threads上发文，分享体验堂食「两餸饭」的经历，他在帖文中大赞香港「两餸饭」分量十足，且价格便宜，「好像很少看游客分享过，在香港吃到这种类似台湾自助餐的饭盒真的很便宜！」台男表示，在晚上9时后的特价时段，他只花$35便能食到四餸饭，「而且还可以四样都选肉。」据他上载的照片可见，有逾20款菜式可供任意选择，如番茄炒蛋、木耳炆排骨、鱼香茄子、红烧豆腐等，选择十分丰富。

港网民惊讶：居然来吃this this饭

不少港人对台湾游客来食两餸饭感到惊讶，「居然有游客来吃this this饭」、「你是第一个写港式自助餐的游客」、「你解锁了在地美食」、「想不到有旅客会吃，但要小心选择，这些卫生一般。」

也有人指香港两餸饭与台湾的「自助餐」（台式自助餐）相似，「跟台湾自助餐87%像，而且感觉台湾一些自助餐已经贵过香港。」对此，楼主回复解释两地最大差异，「最大的差别就是他们没有分主菜或是配菜，价钱都是算份，你全部菜色都点主菜也不会比较贵，除非是特别有写的大菜（鱼类之类）。」

图片及资料来源：Threads@jay_show_1223

文：Y