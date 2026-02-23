铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价3位数 网民轰：好过去抢！

每逢农历新年，餐厅应否额外收取服务费往往会成为网民热议的话题。早前，有港男于大年初五（21日）光顾一间位于铜锣湾的面店，称下单后才发现原来该店仍然需要收取新年期间的加三服务费，最终牛筋面、油菜及冻饮索价合共过百元！不少网民都批评面店做法，齐轰「好过去抢」！详情即看下文！

港男年初五帮衬港岛区面店 点菜后惊觉要收加三服务费

1名港男日前于社交平台发文，称在刚过去的年初五惠顾铜锣湾一间面店，表示「嗌咗嘢食先知原来要加三。冇睇到个牌」，并分享1张点菜单据。根据该单据显示，楼主在2月21日下单点了一碗牛筋面、生菜及冻饮，由于该店在新春期间需收取加三服务费，在「加收服务费」一栏亦印有「恭喜发财、万事如意、新春加收服务费」字眼，单价81元另收加三，即3成服务费为24.3元，总额为$105元。

楼主再留言补充道，单据上价值11元「手写单」一栏，实际为冻柠茶，又表示「虽然食牛腩面如果要加一都离晒谱。而家+3又唔多人食。都唔知为乜。」又指在结帐后，面店更著他于「大众点评」打卡，形容心情「谂起都躁」。

年初五收加三「好过去抢」？ 网民心水清：初五唔系请咗假就要返工啦

帖文公开后，不少网民对店方在年初五仍然收取加三服务费表示不满，「初五都仲要加三？」、「今日（初五）都要加就离谱啲」。有人亦心水清表示，其实年初四已是正常上班日子，收取服务费做法不太合理，「初四五唔系请左（咗）假就要返工喇，过份。」，亦有网形容做法如同「好过去抢」、「多咗$35食个早餐都得」。此外，有网民更分享同一日子同一面店的单据，点选价值315元的食物，被收取94.5元加三服务费。

文：TF

资料及图片来源：threads



