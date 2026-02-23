鱼缸鲩鱼「集体反肚」层层疉！将军澳粥底火锅店未开张先出事 网民：帮间铺挡煞

餐厅开张本应是喜庆之事，但一家粥底火锅店却出现突发意外！昨日(22日)，将军澳坑口一家即将开幕主打鲩鱼粥底火锅的新餐厅，鱼池竟被发现大批鲩鱼离奇反肚，事件引发一众街坊、网民热议，及对店方管理提出质疑。

将军澳新张火锅店 鱼缸惨况疯传 「反肚」鱼尸层层疉

昨日(22日)，多个社交平台传出将军澳坑口一准备开幕的粥底火锅店，鱼缸中大量鲩鱼出现「反肚」情况。有网民指路过该新舖时，除发现店内大量鲩鱼「反晒肚」，现场更传出臭味，怀疑鱼类在店舖正式开业前已经集体死亡。

不少网民也随文附上照片，从中可见店外橱窗中的鱼缸内挤满了数十条鲩鱼，大部分已经翻起白色鱼肚，浮于水中，层层叠叠，场面骇人。

记者翌日直击 店家以红纸封盖鱼缸

事件曝光后，《星岛头条》记者今晨前往餐厅了解，发现鱼缸部份已被红纸封上，遮掩了内部情况。惟从侧面露出的空隙，仍隐约可见有疑似「反肚」的鲩鱼留在鱼缸之中，显示问题尚未完全处理，店内则未见职员踪影。

网民质疑饲养问题：摆明未养好水

事件引起网民激烈讨论。 不少网民对事件表示震惊，并对店舖的管理提出质疑，有人称听到商场管理人员对话，指事件起因怀疑是「集体中毒」。亦有网民从饲养角度分析，认为「摆明未养好水就落鱼」，或因「入得太多鱼、管理混乱得济」，导致鱼类缺氧死亡。

事件亦引发了食客对未来食物安全的忧虑，有网民直言：「仲有冇人敢食」。此外，亦有网民以玄学角度开玩笑指，这些鱼是「帮间铺挡煞之后死哂」。

