Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鱼缸鲩鱼「集体反肚」层层疉！将军澳粥底火锅店未开张先出事 网民：帮间铺挡煞

饮食
更新时间：11:56 2026-02-23 HKT
发布时间：11:56 2026-02-23 HKT

餐厅开张本应是喜庆之事，但一家粥底火锅店却出现突发意外！昨日(22日)，将军澳坑口一家即将开幕主打鲩鱼粥底火锅的新餐厅，鱼池竟被发现大批鲩鱼离奇反肚，事件引发一众街坊、网民热议，及对店方管理提出质疑。

将军澳新张火锅店  鱼缸惨况疯传  「反肚」鱼尸层层疉

昨日(22日)，多个社交平台传出将军澳坑口一准备开幕的粥底火锅店，鱼缸中大量鲩鱼出现「反肚」情况。有网民指路过该新舖时，除发现店内大量鲩鱼「反晒肚」，现场更传出臭味，怀疑鱼类在店舖正式开业前已经集体死亡。

不少网民也随文附上照片，从中可见店外橱窗中的鱼缸内挤满了数十条鲩鱼，大部分已经翻起白色鱼肚，浮于水中，层层叠叠，场面骇人。

多个社交平台传出将军澳坑口一准备开幕的粥底火锅店，鱼缸中大量鲩鱼出现「反肚」情况。有网民指路过该新舖时，除发现店内大量鲩鱼「反晒肚」，现场更传出臭味。
多个社交平台传出将军澳坑口一准备开幕的粥底火锅店，鱼缸中大量鲩鱼出现「反肚」情况。有网民指路过该新舖时，除发现店内大量鲩鱼「反晒肚」，现场更传出臭味。
网民也随文附上照片，从中可见店外橱窗中的鱼缸内挤满了数十条鲩鱼，大部分已经翻起白色鱼肚。
网民也随文附上照片，从中可见店外橱窗中的鱼缸内挤满了数十条鲩鱼，大部分已经翻起白色鱼肚。
相中可见鲩鱼浮于水中，层层叠叠，场面骇人。
相中可见鲩鱼浮于水中，层层叠叠，场面骇人。

记者翌日直击 店家以红纸封盖鱼缸

事件曝光后，《星岛头条》记者今晨前往餐厅了解，发现鱼缸部份已被红纸封上，遮掩了内部情况。惟从侧面露出的空隙，仍隐约可见有疑似「反肚」的鲩鱼留在鱼缸之中，显示问题尚未完全处理，店内则未见职员踪影。

事件曝光后，记者今晨前往餐厅了解，发现鱼缸部份已被红纸封上，遮掩了内部情况。
事件曝光后，记者今晨前往餐厅了解，发现鱼缸部份已被红纸封上，遮掩了内部情况。
从侧面露出的空隙，仍隐约可见有疑似「反肚」的鲩鱼留在鱼缸之中。
从侧面露出的空隙，仍隐约可见有疑似「反肚」的鲩鱼留在鱼缸之中。

网民质疑饲养问题：摆明未养好水

事件引起网民激烈讨论。 不少网民对事件表示震惊，并对店舖的管理提出质疑，有人称听到商场管理人员对话，指事件起因怀疑是「集体中毒」。亦有网民从饲养角度分析，认为「摆明未养好水就落鱼」，或因「入得太多鱼、管理混乱得济」，导致鱼类缺氧死亡。

事件亦引发了食客对未来食物安全的忧虑，有网民直言：「仲有冇人敢食」。此外，亦有网民以玄学角度开玩笑指，这些鱼是「帮间铺挡煞之后死哂」。

资料来源：ThreadsLIHKG

延伸阅读：景林邨死鱼事件｜水池114条鱼缺氧死亡 清洁公司女工头涉虐畜被捕

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
22小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
19小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
4小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
23小时前
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
4小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
5小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓
拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓
投资理财
6小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
17小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT