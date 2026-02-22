Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳全新人气著数套餐优惠！脆辣鸡腿饱餐减$10 麦乐鸡/麦炸鸡/猪柳蛋汉堡餐$29起

饮食
更新时间：19:29 2026-02-22 HKT
发布时间：19:29 2026-02-22 HKT

港人生活节奏急速，麦当劳作为城中最受欢迎的连锁快餐店之一，向来是医肚的快捷之选。新春马年刚来到，麦当劳宣布推出全新的人气著数套餐优惠，将多款经典美食以更亲民的价格回馈顾客。当中最瞩目必定脆辣鸡腿饱套餐劲减$10.5，只需$34即可叹到，让大家以超值价钱享受香辣滋味。

麦当劳全新人气著数套餐优惠！脆辣鸡腿饱减$10 3款招牌套餐$29起

连锁快餐店麦当劳即日起推出人气著数套餐优惠，包括4款最受食客欢迎的招牌套餐，优惠价低至$29。重点包括首次「加盟」的新成员脆辣鸡腿饱套餐，激减$10，以超抵价$34登场。金黄香脆的去骨鸡腿扒，搭配生菜丝及沙律酱，每口都是微辣刺激的快感，是无可抗拒的经典滋味。

除脆辣鸡腿饱外，这次优惠同步有3款人气套餐推出，包括只需$29的6件麦乐鸡套餐」、售$30.5的猪柳蛋汉堡套餐，以及$39的2件麦炸鸡套餐。无论是独自享用，还是与朋友分享，总有一款啱口味。而麦当劳App用户，由2月23日起至3月4日期间，选购以上任何一款人气著数套餐，即可享限时双倍积分，有双重优惠。

麦当劳人气著数套餐优惠

  • 日期︰2月23日11am起至另行通知
  • 地点︰全线分店（除海洋公园、沙田马场、跑马地马场及香港国际机场分店外）

资料来源︰McDonald's

延伸阅读︰美心MX斩料加餸优惠！原只包斩豉香鸡$63 乳鸽$33/只起 全线分店每日供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
6小时前
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
8小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
时事热话
6小时前
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
时事热话
4小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT