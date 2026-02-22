麦当劳全新人气著数套餐优惠！脆辣鸡腿饱餐减$10 麦乐鸡/麦炸鸡/猪柳蛋汉堡餐$29起

港人生活节奏急速，麦当劳作为城中最受欢迎的连锁快餐店之一，向来是医肚的快捷之选。新春马年刚来到，麦当劳宣布推出全新的人气著数套餐优惠，将多款经典美食以更亲民的价格回馈顾客。当中最瞩目必定脆辣鸡腿饱套餐劲减$10.5，只需$34即可叹到，让大家以超值价钱享受香辣滋味。

麦当劳全新人气著数套餐优惠！脆辣鸡腿饱减$10 3款招牌套餐$29起

连锁快餐店麦当劳即日起推出人气著数套餐优惠，包括4款最受食客欢迎的招牌套餐，优惠价低至$29。重点包括首次「加盟」的新成员脆辣鸡腿饱套餐，激减$10，以超抵价$34登场。金黄香脆的去骨鸡腿扒，搭配生菜丝及沙律酱，每口都是微辣刺激的快感，是无可抗拒的经典滋味。

除脆辣鸡腿饱外，这次优惠同步有3款人气套餐推出，包括只需$29的6件麦乐鸡套餐」、售$30.5的猪柳蛋汉堡套餐，以及$39的2件麦炸鸡套餐。无论是独自享用，还是与朋友分享，总有一款啱口味。而麦当劳App用户，由2月23日起至3月4日期间，选购以上任何一款人气著数套餐，即可享限时双倍积分，有双重优惠。

麦当劳人气著数套餐优惠

日期︰2月23日11am起至另行通知

地点︰全线分店（除海洋公园、沙田马场、跑马地马场及香港国际机场分店外）

资料来源︰McDonald's