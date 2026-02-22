Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业？名物手工制烧卖$12/5粒 网民不舍「独家味道」 婆婆澄清：仅因病停业

饮食
更新时间：18:14 2026-02-22 HKT
发布时间：18:14 2026-02-22 HKT

旧式小店承载著香港的地道风味与人情味，无奈时移世逆，每每会因经营者年事已高而面临失传。近日有网民在社交平台发文，指隐世的南山邨烧卖婆婆因健康问题，有传将于3月中结业。由于其烧卖是以「粒粒人手制」而驰名，消息传出后，网民大为震惊，纷纷表示不舍，即睇内文详情。

南山邨烧卖婆婆3.18结业？传因1理由停业  

日前有网民于facebook「深水埗街坊会」发文，表示于帮衬石硖尾「南山邨烧卖婆婆」时，得悉其将会停业消息，「刚才到南山邨买烧卖，得知由于婆婆年事已高及脚痛，嚟紧要做手术，做到3月18日就会结业」。事主续指，「暂时未定手术后会否重开」，呼吁大家「有得食好食喇」。

石硖尾南山邨的平台曾经是个小型夜市，除了有烧卖婆婆，还有炭炉鸡蛋仔及白汁冰等车仔档，被街坊封为「南山邨三大名物」。后来婆婆搬去街市摆档，仍凭著自家制的手工烧卖深得街坊欢迎，大大粒烧卖以鱼肉拌猪肉碎制成，用料十足，只卖$12/5粒，更获连烧卖关注组点名推介。不过要吃到婆婆的手艺绝不容易，皆因她开舖时间不定，能否尝到全凭「缘份」。

网民惋惜「第二度仲未食得返」 婆婆承诺再开档

停业消息传出后，引起网民极大回响。不少人担心婆婆的健康，留言表示「阿婆身体要紧，我哋食少几镬，都想你健健康康」。许多食客对这款「由细食到大」的味道即将消失感到惋惜，慨叹「南山婆烧卖无传人咁大镬」、「成日都想食返，真系只系佢独家嘅味道口感，第二度我仲未食得返」、「呢间个味应该好难有替代品…」；有网民甚至希望能有人「留低个秘方」，让这份美味得以传承。

婆婆知道街坊担心，其后亦向网民澄清，指3月只是「暂停营业」，待身体康复后会再度开档，不过日期未定，著街坊耐心等待。
 

资料来源︰香港烧卖关注组深水埗街坊会

延伸阅读︰将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事

