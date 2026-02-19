大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
香港连锁快餐店大家乐（Café de Coral）一直以其方便快捷、多元化的餐饮选择深受大众欢迎。最近大家乐特别为繁忙的市民推出「家尝快餸自由选」晚市外卖优惠，让顾客能以实惠价钱，轻松享受一顿丰富的家常晚餐。优惠主打$99任选3款即炒小菜，更额外赠送糖水，以及以优惠价钱加配白饭，性价比极高！
即日起大家乐推出「家尝快餸自由选」优惠，顾客惠顾晚市外卖，即可以优惠价$99，任拣3款经典家常小炒。多款家常菜式会轮流推出，确保每次有新鲜感。包括菠萝咕噜肉，粟米鱼柳、豉蒜椰菜花炒鸡球、蚝皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋等，全部即点即炒，镬气十足。
小菜套餐更会免费附赠两客糖水，让大家在品尝完惹味小菜后，能以甜品作结，为一餐划上完美句号。若想选择更轻便的组合，亦有$69两款小菜的套餐可供选择。另外，无论选哪款套餐，食客亦可以$15的优惠价加配两碗白饭，轻松享受一顿有饭、有餸、有糖水的温馨家常便饭。
大家乐「家尝快餸自由选」
- 供应时段：晚市外卖
- 地点︰全线大家乐分店 >>按此<<
- 备注︰小菜零售价$49/款
2大快餐店优惠 一粥面/Chicken Factory
1. 一粥面︰盆菜二人餐$148
一粥面新春限定「五福临门盆菜」二人餐，限时6日尊享75折优惠，仅售$148！盆菜严选五款寓意吉祥的珍品，包括红烧花胶、韩国蚝豉、古法鸭掌等，用料十足。顾客更可选配镬气「扬州炒饭」或香脆「原只皇子乳鸽」套餐，轻松以实惠价享受丰盛开年饭，寓意新一年丰衣足食！
2. Chicken Factory︰$58招牌盐焗鸡
连锁快餐品牌Chicken Factory推出限时外卖推广，招牌菜式「金牌盐焗鸡」只卖$58。这款新鲜制作的盐焗鸡，特色在于其金黄色的外皮，口感香脆，内里的鸡肉则保持鲜嫩多汁。整体散发著独特的咸香风味，味道浓郁。
