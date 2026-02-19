连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」

节日期间餐饮业服务质素向来是市民热议的焦点。昨日大年初二(18日)，有市民在社交平台发文，指在上水一间连锁茶餐厅，即使店家收取了假日附加费，仍受到恶劣对待，最终愤而离座。事主形容侍应的服务态度「太独特了」，事件迅速引起网民两极化的热烈讨论。

连锁茶记新年收加二服务费 「喝狗咁」待客「如临大敌」

有网民于农历新年期间，在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享其个人经历，详细描述了他在上水一间连锁茶餐厅的不愉快体验。根据事主忆述，他理解餐厅在初二收取「加二」附加费是「OK合理嘅」。然而，他甫一进门，侍应便以「喝狗咁」的语气询问用餐人数，其后更「一手飞杯水系枱到」，导致水花四溅，桌面湿透，令事主难以接受。

事主指出，当时餐厅内约六十个座位中，虽有七、八名楼面员工，但并未满座，不解员工为何「好似如临大敌咁」。最终，事主选择直接离开，并在帖文中讽刺道：「您地啲员工服务太独特了，在下高攀唔起，留返有缘人品尝吧。」

网民热议 有前科 vs 打手吹水？

该帖文发布后，迅速在网上发酵，数百名网民留言分享看法。不少人表示有过类似经历，形容该连锁店的服务态度是「街知巷闻」，甚至有留言称其为「收碟界嘅全球总冠军」，批评员工急于赶客。有网民分享在其他分店被喝斥、被强行安排座位等经历，认为恶劣的服务似乎是该集团的「统一风格」。

然而，亦有部分网民为店家护航，质疑帖文是「成篇老作嘢」，并分享自己在不同分店的良好体验，称「服务非常好」。有常客表示光顾数十次亦「零不礼貌对待」。部分人则认为服务质素因分店而异，或体谅侍应在新年期间工作压力较大。对于留言质疑，事主则平静回应：「您有权唔信的。网络交流就应该系和而不同。」



资料来源：香港茶餐厅及美食关注组＠Facebook