一粥面二人盆菜优惠！$148叹花胶蚝豉鸭掌+乳鸽 限时6日75折

农历新年是家家户户团聚的重要时刻，一顿丰盛的开年饭更是不可或缺的传统，寓意著新一年丰衣足食、盆满钵满。以亲民价格和稳定品质深受大众欢迎的连锁餐厅「一粥面」，特意在马年之初推出新春限定的「五福临门盆菜」，以震撼的75折优惠价$148，让顾客能以实惠价钱，与亲友轻松分享一份足料又好意头的节日盛宴。

一粥面五福临门盆菜二人餐 $148叹花胶/蚝豉/鸭掌/猪手

一粥面推出「五福临门盆菜」限时优惠。



这次一粥面推出的「五福临门盆菜」虽是二人份量，用料却绝不马虎，精选五款各具风味的经典食材，每一口都是精心烹调的滋味。当中包括被视为矜贵养颜佳品的红烧花胶，经过炆煮后口感软滑，胶质满满；寓意「好市」的韩国蚝豉，体积饱满，鲜味浓郁，是农历新年必食的好意头食材；以古法扣煮的鸭掌，炆得软腍入味，胶质丰富，入口即化；还有充满传统风味的南乳猪手，南乳的咸香完全渗透到猪手中，肥瘦适中，香浓惹味；最后是爽滑厚肉的蚝皇花菇，吸尽了酱汁精华，鲜香扑鼻。

单单品尝盆菜也许未能满足，贴心的一粥面更提供两款主食任君选择，让这顿开年饭更添饱足感。顾客可以选择经典的「扬州炒饭」，饭粒分明，镬气十足，配料丰富，是搭配浓郁盆菜汁的最佳选择。如果想让这餐更显丰盛，则可以选择「原只皇子乳鸽」，即叫即烧的乳鸽皮脆肉嫩，肉汁丰腴，配上两碗香喷喷的白饭，绝对是极致的享受。

一粥面新春限定优惠

优惠： 五福临门盆菜 (2人份)

推广价： $148 (原价$198)

优惠日期： 2026年2月18日至2月23日 (年初二至年初七)

供应时间： 上午11时后供应 (堂食及外卖)

套餐包括： 盆菜可选配「扬州炒饭」或「原只皇子乳鸽配白饭(2碗)」

分店营业时间： 各分店农历新年营业安排 >>按此<<

条款及细则： 此产品不适用于香港站、机场及屯门医院分店。 数量有限，售完即止。 优惠受条款及细则约束。 图片只供参考。



2大快餐店优惠 大家乐/Chicken Factory



1. 大家乐 $50咸香鸡

大家乐近日推出「鲜嫩咸香鸡」外卖优惠，售价只需$50。这款鸡选用足一斤重的优质鸡只，采用传统手法调味制作，鸡皮口感爽脆嫩滑，鸡肉鲜嫩且多汁，带来适中咸香风味，入口浓郁而不油腻，充分呈现经典港式特色。

2. Chicken Factory $58金牌盐焗鸡

连锁快餐店Chicken Factory推出限时外卖活动，招牌「金牌盐焗鸡」优惠价仅$58。新鲜出炉的盐焗鸡外层呈现金黄色泽，皮脆肉嫩、肉质多汁，散发诱人咸香味道，风味突出。



资料来源：一粥面