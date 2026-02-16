Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钱大妈都有福袋！$20有齐椰菜花/唐生菜/芥兰 网民揭1情况推出：睇到入面有乜嘅福袋

饮食
香港生活开支高昂，在买餸时自然希望精打细算，尽量节省每一分钱。近日，有网民发现内地连锁生鲜超市「钱大妈」推出$20蔬菜福袋，一袋混合椰菜花、唐生菜、芥兰、菜心等蔬菜，份量相当丰富！帖文引起网民热议，有网民笑言，「睇到入面有乜嘅福袋」；也有网民解释，指福袋在1情况下会推出，即看下文了解详情。

钱大妈推蔬菜福袋！ $20有齐椰菜花/唐生菜/芥兰

内地连锁生鲜超市「钱大妈」自2018年进入香港市场以来，以「不卖隔夜肉」口号作招徕，主要售卖猪肉产品、肉禽蛋、水产、蔬果及冷藏加工食品，目前在港已设约70间分店。近日，有网民在Threads上发文，发现「钱大妈」竟推出随机蔬菜福袋，售价$20/袋，里面有椰菜花、唐生菜、芥兰、菜心等蔬菜，满满一袋份量十足，让楼主也笑言：「点估到钱大妈都出福袋！」

网民揭1情况推出：睇到入面有乜嘅福袋

帖文引起网民热议，有网民笑称是「素食者福袋」、「以家个福袋透明度好高」；也有网民大赞「抵买」，「过年嚟讲$20咁大袋，算系咁」、「做生意咁老实得唔得㗎？！ 知道晒入面嘅礼物！大赞！」

有网民则解释福袋起源，指「钱大妈」每晚接近关门前，都会将当日尚未售出的剩余蔬菜混合成一袋，以平价售出，「佢地真系唔卖隔夜菜同肉，每晚都坚持平价卖晒出去，因为我住附近，每晚都睇到佢地咁做」、「通常去到好夜都未卖晒就会唔同款执埋一袋卖$20，$30两袋。上次我十点几行过买咗一袋，劲抵。」

图片及资料来源：Threads@zoe._.sy

文：Y

