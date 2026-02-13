Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角五星酒店全新中菜厅开幕！维港海景叹京式明炉烤鸭/鸭汤泡饭 团年饭+新年聚餐推介

更新时间：17:37 2026-02-13 HKT
香港维港凯悦尚萃酒店旗下中菜厅「尚萃轩」近日正式开幕，餐厅以「ONE DUCK LANE」为英文名，巧妙结合酒店地址「One North Point Estate Lane」与招牌京式明炉烤鸭，中文名「尚萃轩」则延续酒店中文名称，象征其作为酒店旗舰餐饮场所的地位。标志以无限符号融入鸭子轮廓，寓意永恒与繁荣，设计简约时尚又充满巧思，绝对是团年饭、新年聚餐之选！

尚萃轩名厨坐镇 必试招牌京式明炉烤鸭

行政总厨陈伟杰拥有逾30年经验，曾带领香港喜来登天宝阁连续七年获《黑珍珠餐厅指南》一钻肯定，今次获尚萃轩邀请加盟，继续发挥所长，与团队以顶级食材及精湛技艺，呈献南北中菜精髓。

招牌京式明炉烤鸭（全只港币$888 / 半只港币$448）绝对是必试之选。选用45天饲养鸭只，经72小时风干后入特制明炉烤制，外皮酥脆金黄、肉质滑嫩多汁。现场片鸭服务让宾客近距离欣赏师傅刀工，鸭皮、鸭胸、鸭腿分离精准，传统配以薄饼、青瓜、京葱及甜面酱，更可加配黑松露鸭肝酱（+$48）增添现代奢华风味。配搭鸭汤泡饭（二食$188 / 单点$268），以鸭骨慢熬汤底，加入鸭肉粒、本菇、海参、竹笙及脆米，汤浓味鲜、口感轻盈，为烤鸭盛宴画上完美句点。

经典中菜与创意演绎

菜单荟萃南北经典并以精致手法重新演绎。除了招牌烤鸭，其他中式菜肴同样亮眼，招牌晚市套餐（$788/位）可享用多款招牌菜式，如珊瑚嫩蛋乳龙虾，以鲜嫩龙虾肉配滑溜珊瑚嫩蛋，入口蛋香浓郁、虾肉弹牙，色泽粉红诱人，口感细腻如丝，极具粤菜精髓；姜葱蓉煎焗银鳕鱼选用肉质丰厚银鳕鱼，先香煎锁住鲜味，再以姜葱蓉焗制，姜香扑鼻、葱油滋润，鱼肉雪白细嫩、外脆内滑，香气四溢；黑虎掌菌慢煮牛肋肉则以珍稀黑虎掌菌配上慢煮至软腍入味的牛肋肉，菌菇鲜甜与牛肉浓郁胶质完美融合，汤汁浓厚却不腻，层次丰富，适合过年慢慢品味。

其他中式菜肴有草原孜然手抓羊架（$288）选用蒙古优质羊架，以孜然、新鲜辣椒及干辣椒香煎，辛香浓郁、肉质软嫩，极具北方风味。担担鸳鸯鸡（$138）以三黄鸡及竹丝鸡双重鸡肉呈现阴阳双色，搭配重新调配的四川担担酱，辣香浓厚却不腻口。红𫊻米香（每位$168）则以巨泥蟹配香炒饭底，放入传统竹笼蒸制，蟹膏鲜甜渗透米粒，清爽不腻，令人惊艳。

顶级时令海鲜及精致点心

时令海鲜同样出色，生猛西澳龙虾（每只$688，约450-480克）肉质鲜甜弹嫩，清蒸或香煎皆宜；藤椒蒸东星斑（每两$70）以新鲜藤椒提味，麻香淡雅衬托鱼肉细腻；鸭肝香煎带子窝巴（$268）将加拿大带子轻煎锁鲜，配自家XO酱与鸭肝，铺于酥脆米饼上，口感层次极丰富。

点心方面，星斑金鱼饺（每位$68）造型可爱，内馅为星斑与鲜虾，底下以菠菜汁蒸蛋做碧波，视觉与味觉兼备；蟹肉灌汤饺（$118）汤汁丰盈，戳破饺皮细品蟹鲜；黑椒和牛酥（$88）以千层酥皮包黑椒和牛粒，外脆内嫩，肉汁四溢。

饮品推介三款特色鸡尾酒（每杯$108）：Mala Punch以洋甘菊龙舌兰、金巴利、菠萝青柠汁调和麻辣清爽；The Peking Sour融入白酒、桂花酒、阿佩罗及蛋白，东方风味浓郁；Duck Lane Fizz以黑牌威士忌、柠檬、梳打及茉莉花糖浆，烟熏气泡伴花香，余韵悠长。另有香港奶茶、十胜红豆冰、冻柠茶等无酒精选择。

设计时尚富巧思 融合现代优雅与传统意象

由屡获国际殊荣的SLD梁志天设计集团操刀，餐厅将传统中式府邸意象与现代优雅完美结合。走进餐厅，首先映入眼帘的是开放式明炉厨房，酒红色瓷砖墙映衬著烤鸭泛起的琥珀光泽，入口处更有领结木雕鸭像恭迎宾客，宛如走进一所经现代修缮的北京古宅。天花悬挂由本地工艺大师吕明以天然竹材手工编织的巨型蒸笼吊灯，既致敬香港点心文化，又展现传统工艺的当代生命力。

餐厅充分利用挑高空间与落地玻璃，将维港海景融入室内，木纹井格天花、淡灰镜面、大理石抽象编织纹理地板，配以温润色调与柔和光影，营造出精致却不失温馨的用餐氛围。共130席，设有32人私人宴会厅、8席主厨餐桌及户外平台，适合不同规模聚会，更支援宠物友善用餐。

尚萃轩 

  • 地址： 香港北角北角邨里1号香港维港凯悦尚萃酒店2楼（西座）
  • 电话： +852 3896 9896
  • 营业时间： 星期二至日（星期一休息） 
  • 午市：中午12时至下午3时 
  • 晚市：下午6时至晚上10时

