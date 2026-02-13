韩国爆红「排毒神器」西梅汁登陆香港！港人实测饮完4小时屙足4次！ 网民：简直系开水喉咁

都市人生活压力大、久坐不动，加上饮食不均衡，容易出现便秘问题。最近，韩国爆红「排毒神器」GOT BIUM西梅汁于香港便利店有售，有港人实测其「通便」效果，称饮用后4小时内足足如厕4次，更表示「冇肚痛，疴得都舒服畅通。」不少网民亦留言分享，称其功效显著，直言「简直就系开水喉咁」、「真系饮完一个钟后疯狂屙。」

韩国爆红「排毒神器」西梅汁登陆香港 港人实测饮完4小时屙足4次！

在韩国Olive Young及CU热卖的「排毒神器」西梅汁「GOT BIUM」现时于香港7-Eleven有售，设为两款口味，分别是西梅味及苹果金奇异果味，每支售价$23。据官方产品介绍，GOT BIUM每瓶含有3000毫克膳食纤维，提供每日膳食纤维建议摄取量的12%至15%，有助缓解肠胃问题、维持肠道健康，并防止体内毒素堆积，主要适合大餐后、长期便秘或受宿便困扰人士饮用。

近日，有网民在Threads发文，称在香港入手GOT BIUM并实测其「通便」效果。楼主表示，在喝下整支西梅汁后，接下来4小时内如厕4次：「21:05饮完，然后饮咗大半支水；21:42 第一转；22:49 第二转；23:20 第三转；1:20 第四转。」形容饮用后有感肠道持续蠕动，直至第四次后才感觉肠内无剩余物，过程亦「冇肚痛，疴得都舒服畅通」，磅重时更显示轻了1.5公斤。

网民分享用后感：简直就系开水喉咁！

帖文引起网民热议，不少试过的网民也分享用后感，「饮完之后个肚成晚叽叽咕咕，好似装咗个喷水池咁，完全唔敢相信任何一个屁」、「呢支韩国劲hit，真系饮完一个钟后疯狂屙水，0肚痛0便秘，劲爽」、「同你情况差唔多都系几日冇屙，饮完轻咗1kg」、「呢樽劲过deep water（另一牌子西梅汁），昨日饮完呢樽去大时简直就系开水喉咁，屙左4转」、「喺韩国饮嘅时候，夜晚瞓喺张床度都听到个肚系咁喺度咕噜咕噜。」

图片及资料来源：Threads@01_12.15

文：Y