百年茶楼「莲香」杀入机场！逆市开第4分店 顶手美心过万呎旧址「装修都未有，唔好提价钱」

莲香再开新店！近年，不少老字号品牌力求革新，期望在传统与现代之间找到新的定位。拥有百年历史的香港茶楼「莲香楼」，近日宣布将于今年暑假前，在香港国际机场开设新分店，是继尖沙咀24小时营业分店及旺角新店外，短期内开设的第四间分店。此举不仅是品牌拓展的重要一步，更将传统的茶楼文化带向国际旅客，引起广泛关注。

莲香楼进驻机场一号客运大楼 万呎店址卖粤式茗茶点心

「莲香楼」在社交平台上宣布，将于香港国际机场一号客运大楼开设第四间分店，选址前身为「美心翠苑」、于离港层麦当劳对面，占地超过一万三千平方呎， 可容纳300多个座位。这间百年老号继去年进驻尖沙咀及今年初登陆旺角后，再度逆市扩张，显示其对本地餐饮市场的信心。

「莲香楼」在公告中表示，新店进驻机场对品牌而言是「传承，也是革新」。机场作为「香港面向世界的窗口」，能够在此占一席位，让品牌的「蒸笼点心、盅头饭和怀旧水滚茶靓冲出老区」，实在感到「非常荣幸及振奋」。

加入「机场限定」元素 负责人：唔好提价钱

据了解，机场分店将保留「莲香楼」一贯的怀旧氛围，同时会加入「机场限定」元素，例如推出适合商务旅客的快速点心组合。品牌亦将保留点心手推车叫卖、搭枱文化等传统特色，务求让旅客在离港前能体验最地道的香港味道，目标是成为旅客抵港的「第一站」及离港前的「最后一站」饮食据点。

有网民担心，机场分店的价钱或会较市区大大提高。「莲香楼」负责人则表示现时讨论尚早，「装修都未有，你唔好提价钱啦」，但预计价钱应跟另外三间店舖相若。「莲香楼」预期，随著暑假旅游旺季的来临，新店将能吸引大量大湾区及海外短途旅客，为这个传统品牌写下新的一页。

资料来源：linheunglau＠Instagram