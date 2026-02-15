避风塘脆米煎酿三宝做法/材料一文睇｜薛颖隽师傅5招秘诀教煮港式美食 香港万丽海景酒店中餐副行政总厨｜香港情味

避风塘脆米煎酿三宝结合港式避风塘菜与街头小食，精通粤菜手艺的薛颖隽师傅（香港万丽海景酒店中餐副行政总厨），今天示范如何将两款滋味地道膳食合二为一，让亲民的街头美食变得香辣鲜美、酥脆惹味。

避风塘脆米煎酿三宝做法/材料一文睇

示范菜式：避风塘脆米煎酿三宝

材料：蒜蓉 160克、白饭 80克、虾胶 240克、茄子 240克、青椒 1只、红椒 2只、辣椒干 40克、干葱 6粒、葱白段 60克、指天椒粒 适量、红尖椒粒 适量、盐 适量、糖 适量、鸡粉 适量、生粉 适量、油 适量、淮盐 少许

脆浆：脆浆粉 120克、水 100毫升、油 2汤匙

做法：

青、红椒切块，茄子切厚块及𠝹开中间成夹状。虾胶加鸡粉、盐和糖搅拌均匀。 把水分两次加入脆浆粉中，搅拌至无颗粒，下油拌匀。青、红椒及茄子扑上生粉，酿入虾胶。 将白饭铺平吹干。用180度滚油炸脆白饭及隔油，加鸡粉、盐和糖拌匀。 起油镬，烧滚油至130度，炸蒜蓉至金黄色及干身，加入脆米中捞匀。 三宝沾上脆浆，放入130度滚油中炸2分钟，取出及沥干油分。把油加热至150度，加入干葱粒及辣椒干炸香，备用。 起油镬炒香红尖椒粒、指天椒粒及葱白段，干葱粒及辣椒干回镬炒匀。加入三宝，用鸡粉和淮盐调味，下蒜蓉脆米炒匀。

5招秘诀 学煮避风塘脆米煎酿三宝

要做到正宗避风塘风味，秘诀是所有配料都要现炸，避免香气流失。 处理脆米，最好用水分较少的米饭如隔夜饭，炸前须将饭铺平及吹干，越干身炸起来越酥脆。 辣椒干水分极少，不宜久炸，否则容易焦黑。 煎酿三宝除青、红椒及茄子，亦可用豆腐、豆卜或红肠。 建议以虾胶代替鲮鱼肉，口感更爽口弹牙。



薛颖隽师傅感言：华膳拥有无限可能

中餐，是流淌在华人血脉中的味觉记忆。中菜在历史的长河中源远流长，承载着世代相传的智慧与情感； 如今，我能成为中厨一员，深感荣幸，更深知肩负的责任，不仅仅是烹饪，更是文化的传承与创新。

我将致力于推动中餐的永续发展。 这是一场关于「守正」与「创新」的辩证。 「守正」，意味着尊重传统、敬畏食材，坚守烹饪的根本，将祖辈的智慧，一代代传承。 「创新」，则是在尊重传统的基础上，不断探索，不断突破，在变革的浪潮中，并善用科技辅助，让经典的滋味焕发新的生命力，以适应时代的变迁。另一方面薪火相传， 我将积极培养新生代厨师，传承精湛技艺，更要传递对中餐的热爱与敬畏，让这份文化精髓，在年轻一代的血液中流淌。

在日新月异的时代，每一天都是一次新的启迪。 我们必须时刻保持敏锐，感知市场的脉动，深入挖掘食材的潜力，将创新融入菜肴的设计之中。这不仅仅是技术的革新，更是对食材、对烹饪、对文化的深刻理解。我将不断精进厨艺，丰富学识，积累经验，以匠心做好每一道菜，力求将每一道菜都做到极致，让味蕾在每一次的体验中，都能感受到惊喜与感动。我坚信，唯有如此，才能为客人带来难忘的用餐体验，赢得他们的尊重与赞赏，进而推动中餐文化的传播。

展望未来，我期待我们这一代，能让中餐这颗璀璨的明珠，在世界舞台上绽放出更加耀眼的光芒。这不仅仅是味觉的盛宴，更是文化的交流与碰撞。透过传承与创新的并行，让更多人领略中餐的深度魅力，感受中华饮食文化的博大精深。

我们不仅是厨师，更是中餐文化的守护者与传播者。唯有持续学习、勇敢创新、用心传承，中餐才能在时代洪流中不断演化，生生不息，走向更辽阔的天地，创造属于中餐的永恒叙事。我坚信，中餐的未来，充满无限可能，它将继续滋养着一代又一代人的味蕾与心灵。

1.最难忘的美食？

金榜汁龙虾。薛师傅依照记忆中曾吃过的海鲜料理，重新设计的龙虾菜式。金榜汁其实是用椰汁、辣椒粉、虾酱及大地鱼调制的酱料，香辣惹味，与鲜甜海产很匹配。

2.最具挑战性的食材？

大白石参。薛师傅认为，体形比一般海参庞大的大白石参，外层有厚实的石灰，处理工序繁复费时。作菜前必须经过烧石灰、清洗、浸泡、换水及焖煮等多个步骤，过程讲究师傅心机与经验，是甚考手艺的名贵海味。

文：EH 图：星岛日报

