富丽敦海洋公园酒店快闪优惠！自助餐第二位加$18 任食和牛/海鲜/Mövenpick雪糕

香港富丽敦海洋公园酒店内的「星耀厅」以环球美食和壮丽海景闻名，是备受食客推崇的自助餐热点。为迎接新春佳节，餐厅推出极具吸引力的「丰盛季飨自助餐」快闪优惠，带来第2位加$18的震撼折扣，人均仅需$360起，便能尽享一场奢华的味觉盛宴，绝对是美食爱好者不容错过的餐饮体验。

富丽敦海洋公园酒店星耀厅「丰盛季飨自助餐」由专业厨艺团队匠心打造，呈献一系列令人垂涎的顶级美食。焦点推介无疑是「慢烤美国顶级和牛肩胛肉」，肉质油花分布均匀，经过精心慢烤后，口感软嫩，肉脂的甘香在口中瞬间融化。同样不容错过的还有「香烤羊鞍」，外层烤得焦香酥脆，内里却保持鲜嫩多汁，风味十足。

除了西式烤肉，自助餐亦提供丰富的环球海陆佳肴，满足不同食客的口味。星耀厅的即席烹调美食区向来是饕客的焦点，本季特别推出「蟹黄鲍鱼海鲜粥」，以新鲜蟹黄、弹嫩鲍鱼及多款时令海鲜精心熬制，金黄色的汤头浓郁醇厚，每一口都能品尝到层层递进的海洋鲜味，暖心又暖胃。

一顿完美的自助餐，当然需要以精致的甜品作结。星耀厅的甜品区同样充满惊喜，提供一系列特色甜品。其中最受欢迎的包括充满香港地道风味的「即制鸡蛋仔」，外脆内软，蛋香扑鼻。此外，还有多款自家制的精选蛋糕以及提供多种口味选择的Mövenpick雪糕。

